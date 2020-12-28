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Актуально » Олег Николаев поздравил с Новым годом ребят – призеров и победителей различных конкурсов

08:02 29 декабря 2020 г.

 

Олег Николаев поздравил с Новым годом ребят – призеров и победителей различных конкурсов

28 декабря в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» Глава Чувашии Олег Николаев поздравил с Новым годом ребят – призеров и победителей различных конкурсов.

«Мы гордимся вашими достижениями. Из них складывается будущее нашей родной Чувашии. В республике многое сделано для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя. С каждым годом ребят-призеров и победителей различных конкурсов и олимпиад становится все больше. Ваши успехи  говорят о том, что мы на правильном пути», - подчеркнул Олег Николаев.

Руководитель региона рассказал, в Чувашии ведется последовательная работа по развитию потенциала молодого поколения. С этой целью создан  Центр одаренных детей и молодежи «Эткер». В уходящем году на базе 42 школ в разных уголках республики открыты «Точки роста» – современные центры образования гуманитарного и цифрового профиля. В следующем году в регионе станет на 61 «Точку роста» больше. В перспективе планируется также создание школы-интерната для одаренных детей.

Олег Николаев поблагодарил детей, их родителей, учителей и пожелал им новых побед. По видеосвязи он  также поздравил школьников из других районов и городов республики. На местах сладкие новогодние подарки от Главы Чувашии им подарили сотрудники муниципальных администраций.

Отметим, в уходящем году более 2000 школьников республики были включены в федеральный государственный информационный ресурс о детях, достигших выдающихся способностей за победы во всероссийских конкурсах и мероприятиях.

Среди достижений ребят из Чувашии – бронзовая медаль Международной олимпиады по экономике, 18 призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников, 10 призовых мест в финале всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», 3 гранта в размере 1 400 000 рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена», награды VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и другие.

  Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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