28 декабря Глава Чувашской Республики Олег Николаев провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На совещании были подведены итоги работы в 2020 году. О прошедших мероприятиях и результатах межведомственного взаимодействия доложил и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев.

В этом году в порядке государственного надзора были продолжены мероприятия по мониторингу качества пищевой продукции, контролю за обращением лекарственных средств. Действенным механизмом пресечения оборота недоброкачественной продукции является программа маркировки товаров. Система вводится планомерно на различные группы товаров. Например, с 1 июля этого года под контроль потребителей и государства полностью перешел рынок лекарств.

По словам и.о. министра, в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, готовятся включить бутилированную воду. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен Правительством России по результатам эксперимента, сроки проведения которого – с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

«Проблема незаконного оборота бутилированной воды носит комплексный характер и охватывает все сферы, начиная от добычи до потребителя. Двадцать пять процентов бутилированной воды в России – контрафактная, – отметил и.о. министра. – Мы предлагаем производителям бутилированной воды и участникам цепочки, не дожидаясь конечных сроков, приступить к обязательной работе по маркировке».

Сергей Лекарев также проинформировал об итогах реализации комплекса мер в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, строительных материалов и природных ресурсов.

Глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание, что работа Комиссии четко взаимосвязана с деятельностью Правительства республики по развитию промышленности, экономики, диверсификации производств. «Надо планомерно двигаться по пути защиты прав наших производителей, с другой стороны – максимально продвигать чувашских производителей как на рынки Российской Федерации, так и международные», – подытожил руководитель региона.

На заседании также утвердили план заседаний Комиссии на 2021 год. Отмечено, что и при необходимости в него будут вносить изменения для оперативного решения возникающих проблем в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики