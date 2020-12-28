28 декабря Глава Чувашии Олег Николаев вручил государственные награды жителям республики, добившимся высоких результатов в своей профессии.

Руководитель региона поблагодарил всех за трудолюбие и самоотверженное отношение к делу в год 100-летия образования Чувашской автономии и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В ряду наград для меня волнительно и почетно вручать Орден Пирогова», - подчеркнул Олег Николаев. - Люди в белых халатах стали героями в борьбе с коронавирусом».

Государственную награду, учрежденную в этом году Указом Президента РФ, удостоились заместитель главного врача Новочебоксарской городской больницы Вера Алексеева и заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист Больницы скорой медицинской помощи Сергей Ефимов.

Руководитель региона особо отметил заслуги государственных и муниципальных служащих, которые удостоены наград. «В уходящем году приходилось много трудиться, многое делать по-новому, быстро и оперативно менять подходы к реализации уже запланированных задач, – подчеркнул он. - Нам удалось достичь хороших результатов в течение года. Валовый региональный продукт, объемы производства, налоговые доходы удалось сохранить на достаточно высоких позициях».

Олег Николаев выразил восхищение многодетной семьей Ивановых из Ибресинского района, которые награждены медалью ордена «Родительская слава». У Константина Васильевича и Зинаиды Яковлевны четверо своих и шестеро приемных детей. Оба супруга работают педагогами и, можно сказать, что воспитание детей стало делом всей их жизни.

Главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова удостоена благодарности Президента Российской Федерации. «Эта награда - признание заслуг всей медицинской общественности, медицинских работников во время борьбы с пандемией», - сказала она.

Проректор по учебной и научной работе Чувашского государственного аграрного университета Людмила Корнилова получила Почетную грамоту Чувашской Республики. «В следующем году, объявленном в стране Годом науки и технологий, нашему вузу - 90 лет. Будем и дальше работать усердно на благо образования и аграрного сектора республики и страны», – сказала Людмила Корнилова.

Председатель совета Чувашского республиканского союза потребительских обществ Валерий Павлов, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, выразил признательность руководству республики за оценку достижений шеститысячного коллектива кооператоров республики.

Всего в этот день заслуженные награды получили 26 жителей Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики