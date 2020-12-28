Вопрос повышения социальных выплат рассмотрели в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства 28 декабря.

В частности, индексации подлежат социальные доплаты к пенсии, об этом проинформировала управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Роза Кондратьева. Это стало возможным благодаря последнему повышению величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Величина, учитываемая для установления федеральной социальной доплаты к пенсии, доведена до 8466 рублей.

При определении размера социальной доплаты в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера будут включаться размеры пенсии и ежемесячной денежной выплаты с учетом их индексации (корректировки), произведенной в 2020 году.

В связи с изменениями ожидается увеличение численности получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 400 человек. Доплаты получат порядка 26 тысяч человек.

Роза Кондратьева выразила признательность руководству республики за поддержку пенсионеров. «В последние три года размер величины прожиточного минимума не увеличивался. Нам было очень сложно работать в этом направлении. Сейчас его повысили. Это существенная поддержка», – отметила она.

В 2021 году с учетом темпов инфляции на 3,7% будет проиндексирован маткапитал. Его размер на первого ребенка в следующем году составит 483,8 тысяч рублей.

Для людей, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло уже после 1 января 2020 года, размер маткапитала при рождении или усыновлении второго ребенка увеличится на 155,5 тысяч рублей.

Для тех, у кого право на меры государственной поддержки возникнет в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2021 года второго и последующих детей, если ранее такое право у них не возникало, размер маткапитала составит 639,4 тысяч рублей.

«На днях мы выдали 100-тысячный сертификат на получение материнского капитала в республике. 56% владельцев сертификатов уже реализовали свое право на выплату, 44% – использовали его частично или пока не воспользовались. Неизрасходованные средства также подлежат индексации с учетом уровня инфляции», – рассказала Роза Кондратьева.

Были также обсуждены вопросы профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Действующие ограничения на запрет проведения корпоративов не предполагают закрытия заведений общепита, особо почеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Вместе с тем, он акцентировал: важно соблюдать действующие на территории эпидемиологические правила, чтобы не допустить всплеска коронавируса.

Руководитель региона рассказал, что через соцсети к нему поступают обращения о том, что при имеющихся ограничениях и запретах, в ряде заведений все еще проходят корпоративные мероприятия. Эти сообщения были направлены в соответствующие инстанции для проверки и принятия мер реагирования.

«Глав администраций, должностных лиц и мобильные группы прошу пересмотреть формат и направления работы. Эпидситуация медленно идет по пути улучшения, если отпустим ее, она будет кардинально иная. Важно не упустить все, что было сделано до этого», – подчеркнул он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики