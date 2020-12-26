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Актуально » В 2020 году на развитие сел и деревень республики по всем программам выделено свыше 4 млрд. рублей

07:56 29 декабря 2020 г.

 

 В 2020 году на развитие сел и деревень республики по всем программам выделено свыше 4 млрд. рублей

 

26 декабря Глава Чувашии Олег Николаев совершил рабочую поездку в Комсомольский и Батыревский районы. 

В с. Урмаево Комсомольского района Олег Николаев ознакомился с реализацией проекта по компактной жилищной застройке, в который вложено более 40 млн. рублей, здесь появились свет, газ, вода. Недавно построена и автомобильная дорога. «В ближайшие годы планируем реализовать еще 4 подобных проекта. Проектные работы ведутся», - поделился глава администрации района Александр Осипов.

«Если в каждом районе такие населенные пункты будут появляться, это будет здорово, - подчеркнул Глава республики Олег Николаев. – Такая задача уже поставлена».  

По данным Минсельхоза Чувашии, в 2020 году на развитие сел и деревень республики в рамках всех действующих программ выделено 4,3 млрд. рублей, реализовано свыше 3100 проектов. Построены и капитально отремонтированы объекты социально-культурной сферы: школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, фельдшерско-акушерские пункты, дороги, а также объекты инженерной инфраструктуры.

В с. Шыгырданы Батыревского район Глава Чувашии посетил конеферму Эльмира Земдиханова.

Еще в мае здесь было чистое поле. Потом построили зерносклад, сенохранилище и две конюшни. Поголовье в хозяйстве за год увеличилось почти в два раза и сейчас составляет 132 лошади. 

Руководитель хозяйства рассказал, он делает ставку на мясное направление. За 2020 год здесь произведено 14,8 тонн мяса.

«Если так будем работать, село будет развиваться», - подытожил Олег Николаев.

 

 

Пресс-службаАдминистрации  Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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