АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов исполнил мечту Михайловой Д.

07:54 29 декабря 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов исполнил мечту Михайловой Д.

Накануне Нового года стало доброй традицией исполнять мечты детей с ограниченными возможностями здоровья или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В связи с чем, глава исполнил желание девочки Михайловой Д. (д. Чадукасы) в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний", подарив ей мягкую игрушку. К вручению подарка присоединился депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор АО "Специализированный застройщик "ТУС" Николай Угаслов и вручил денежный подарок.

Александр Николаевич и Николай Федорович поздравили с наступающим новым 2021 годом, пожелали здоровья, счастья, благополучия и любви родных.

 

 

 

 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика