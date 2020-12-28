Накануне Нового года стало доброй традицией исполнять мечты детей с ограниченными возможностями здоровья или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В связи с чем, глава исполнил желание девочки Михайловой Д. (д. Чадукасы) в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний", подарив ей мягкую игрушку. К вручению подарка присоединился депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор АО "Специализированный застройщик "ТУС" Николай Угаслов и вручил денежный подарок.

Александр Николаевич и Николай Федорович поздравили с наступающим новым 2021 годом, пожелали здоровья, счастья, благополучия и любви родных.