28 декабря 2020 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор АО "Специализированный застройщик "ТУС" Николай Угаслов посетили филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии. Поздравили коллектив с наступающим новым годом, пожелали счастья, здоровья, любви, также выразили слова благодарности за их нелегкий труд в такое трудное время. Николай Федорович вручил новогодние подарки работникам здравоохранения.

На встрече Александр Николаевич и Николай Федорович договорились построить часовню на территории филиала "Красноармейская центральная районная больница" БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии.

Красноармейский район Чувашской Республики