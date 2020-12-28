АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов и депутат Госсовета Чувашии Н.Ф. Угаслов провели встречу с работниками здравоохранения

07:53 29 декабря 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов и депутат Госсовета Чувашии Н.Ф. Угаслов провели встречу с работниками здравоохранения

28 декабря 2020 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор АО "Специализированный застройщик "ТУС" Николай Угаслов посетили филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии. Поздравили коллектив с наступающим новым годом, пожелали счастья, здоровья, любви, также выразили слова благодарности за их нелегкий труд в такое трудное время. Николай Федорович вручил новогодние подарки работникам здравоохранения.

На встрече Александр Николаевич и Николай Федорович договорились построить часовню на территории филиала "Красноармейская центральная районная больница" БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии.

 

 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика