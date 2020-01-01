Новости » Уровень регистрируемой безработицы в Чувашской Республике составил 2,5%

Минтруд Чувашии ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке труда. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 28 декабря текущего года составила 15367 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 2,5%. Стоит отметить, что уровень регистрируемой безработицы неуклонно снижается после достижения пикового значения: по состоянию на 26 августа количество безработных граждан составляло 29644 человека, уровень безработицы составлял 4,89 %. Всего с начала года трудоустроено 37942 человека, в том числе 609 инвалидов.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за сентябрь-ноябрь 2020 г. составил 6,0%.

Коэффициент напряженности на рынке труда - 1,2 ед.

В настоящее время жители республики могут подать заявление на регистрацию в качестве безработного дистанционно, через личный кабинет на портале "Работа в России". Гражданам достаточно заполнить резюме, остальные сведения сотрудники службы занятости проверяют путем межведомственного взаимодействия. Назначение пособия по безработице проходит не позднее 11 дней со дня подачи электронного обращения.