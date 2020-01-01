Новости » В Красноармейском районе реализовали Всероссийскую акцию «С Новым годом, ветеран!»

Эпидемиологическая ситуация в стране – не повод не поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны, тем более заканчивается юбилейный год Победы. Новый год – это отличный повод навестить фронтовиков, оказать им внимание и подарить подарки.

Сегодня, 26 декабря 2020 года в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» в Красноармейском районе реализовали Всероссийскую акцию «С Новым годом, ветеран!». Организаторами акции являются Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ». В нашем районе, к сожалению, участников Великой Отечественной Войны осталось всего лишь один ветеран. Это- Карпов Николай Карпович, 1925 года рождения, который проживает в деревне Полайкасы Чадукасинского сельского поселения. Николай Карпович – участник освобождения города Варшавы и города Берлин, является инвалидом 2 группы.

От имени администрации Красноармейского района, Секретаря Местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра Кузнецова передали слова поздравления с пожеланием крепкого здоровья и вручили продуктовый набор внуку, так как по состоянию здоровья ветеран сам не смог принять подарок.

К акции активно подключились депутат Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва, Валентина Николаева и специалист по социальной работе БУ «Красноармейский ЦСОН» Минтруда Чувашии Зоя Иванова. Также вручили новогодние подарки и прозвучали слова поздравления.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района