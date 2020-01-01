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Новости » В Чувашии завершена реконструкция социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега»

07:58 28 декабря 2020 г.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в феврале этого года начата реконструкция здания филиала социально-оздоровительный центр «Вега» на 59 мест, расположенного в поселке Киря Алатырского района. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены и 25 декабря объект введен эксплуатацию. Стоимость реконструкции объекта составила 96,99 млн рублей.

В третьем квартале 2021 года центр распахнет свои двери для жителей республики старшего возраста. С начала работы филиала количество пожилых людей, прошедших реабилитацию, увеличится на 1000 человек и появится 45 новых рабочих мест на селе.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

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