Новости » В Чувашии завершена реконструкция социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега»

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в феврале этого года начата реконструкция здания филиала социально-оздоровительный центр «Вега» на 59 мест, расположенного в поселке Киря Алатырского района. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены и 25 декабря объект введен эксплуатацию. Стоимость реконструкции объекта составила 96,99 млн рублей.

В третьем квартале 2021 года центр распахнет свои двери для жителей республики старшего возраста. С начала работы филиала количество пожилых людей, прошедших реабилитацию, увеличится на 1000 человек и появится 45 новых рабочих мест на селе.