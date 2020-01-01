Новости » Новый дом культуры распахнул двери в д. Хучель Канашского района

В д. Хучель Канашского района торжественно открылся один из трёх домов культуры, которые были построены в 2020-м году в рамках «Национального проекта «Культура». Первыми почётными гостями сельского клуба стали Глава республики Олег Николаев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов, депутаты Госсовета республики. Гостям показали кабинеты для кружковой работы, гримёрные комнаты, красочные стенды, выставку, посвященную участникам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей и видеофильм, снятый по данной теме в Шальтямском поселении района.

В актовом зале состоялась церемония награждения. Олег Николаев вручил медали «100-летие образования Чувашской автономной области» главе Ачакасинского сельского поселения Канашского района Анатолию Аввакумову, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажизоляция» Андрею Моргунову, заведующему сектором культуры и по делам архивов Канашского района Веронике Павловой. За большой вклад в развитие культуры и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова наградила Владимира Фарбера – директора общества с ограниченной ответственностью «Строитель».

Олег Николаев отметил, что при строительстве новых объектов необходимо ориентироваться на численность населения, реально проживающего в селе или деревне. Также, по его словам, «дома культуры и сельские клубы должны быть многофункциональными и предоставлять возможность проведения различных мероприятий как органам управления сельскими территориями, так и самим жителям».

Светлана Каликова напомнила, что недавно на заседании Антинаркотической комиссии Глава Чувашии акцентировал внимание на том, что сегодня клубы на селе должны стать центром общения сельской молодежи. Министр подчеркнула, что «это возможно сделать только с творчески и финансово мотивированными специалистами. Наша задача – вместе с главами районов выработать решение по сохранению и усилению творческого кадрового состава культурных учреждений на селе».

Справочно:

Сельский Дом культуры оказывает услуги жителям д. Хучель, д. Алешево, д. Новые Турмыши, д. Хунав, д. Ямурза и выс. Лесной Хучельского сельского поселения, в которых проживает 1402 человека, из них дети дошкольного возраста 50 человек, школьники – 176 человек, молодежь до 30 лет – 244 человека. Число молодых семей – 68. До строительства нового здания Хучельский клуб размещался на базе Хучельской общеобразовательной школы и занимал 2 помещения общей площадью 20 кв. м.