Новости » Олег Николаев: «Дома культуры и сельские клубы должны быть многофункциональными »

Глава Чувашии Олег Николаев в Доме культуры д. Хучель Канашского района провел круглый стол, посвященный развитию культуры села.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова рассказала, что в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году 1 клуб капитально отремонтирован и построены 3 новых клуба. Еще 19 сельских клубов отремонтированы, 17 модернизированы по программе «Местный дом культуры». За счет средств нацпроекта «Культура» обновлены 4 библиотеки нового поколения.

В 2021 году восстановление культурных центров досуга в республике продолжится. На строительство дома культуры в Моргаушском районе и капитальный ремонт двух сельских домов культуры в Батыревском и Янтиковском районах уже предусмотрены средства.

В следующем году ряды модернизированных библиотек должны пополнить Атлашевская сельская библиотека Чебоксарского района и центральная библиотека Ибресинского района. Обе — победители конкурсного отбора на создание модельных библиотек.

Олег Николаев отметил необходимость в перспективе использовать типовые проекты для строительства сельских клубов. «Дома культуры и сельские клубы должны быть многофункциональными и предоставлять возможность проведения различных мероприятий как органам управления сельскими территориями, так и самим жителям», - добавил он.

Учреждения культуры на селе должны быть не просто построены и сданы, они должны работать. Сегодня существует острая необходимость в соответствующих кадрах. Причем вопрос этот назрел давно.

Руководитель региона поставил задачу при участии глав районов выработать решение этой проблемы. Он также поручил усилить работу по подготовке соответствующих специалистов, в том числе через формы дополнительного образования и профессиональной переподготовки. «Мы должны принимать действенные меры в этом направлении», – подчеркнул Глава республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики