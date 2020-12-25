В частности, к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища в республике планируют приступить уже в следующем 2021 году.

«Нам очень важно этот проект реализовать. Поэтому я его обсудил на встрече с Президентом. Использовал эту возможность, чтобы получить поддержку. На сегодняшний день идёт активная работа по приведению в рабочее состояние проектно-сметной документации. Планируется уже на следующий год начать соответствующие работы по реальному строительству водоводов, которые будут вестись поэтапно», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев на пресс-конференции по итогам года 24 декабря.

Он подчеркнул, что проблема обеспечения южных районов республики водой остается в повестке дня. На проектирование и строительство там сети водоводов в 2021–2023 годах планируется направить порядка 1,7 млрд рублей, в том числе привлекаемые средства федерального бюджета.

Олег Николаев также рассказал, что в работе находится проект по строительству новой Республиканской клинической больницы, где планируется создать современный мощный центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, рабочая встреча Олега Николаева с главой государства Владимиром Путиным состоялась 3 сентября, в ходе которой руководитель республики попросил у Президента страны поддержку в реализации ряда инициатив.