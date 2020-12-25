В Чувашском книжном издательстве выпущена книга Людмилы Ягодовой и Ирины Михайловой «Чӑваш ачисен вӑййисем. Чувашские детские игры». Редактор – Ольга Федорова, художник – Светлана Бритвина. Издание подготовлено на двух языках – чувашском и русском. Перевели на русский язык Людмила Ягодова и Олег Кульев.

В новинке собраны различные чувашские игры, позволяющие детям весело провести досуг. Они сгруппированы по темам: малоподвижные игры, игры с различными предметами, игры с имитацией труда и т.п. Их описания, правила приводятся на двух языках – чувашском и русском.

К примеру, игра «Надень тухью!»: «В игре участвуют только девочки. Игроки встают в круг, не берясь за руки. В центре круга на столике лежит головной убор – тухья. Дети под музыку выполняют движения чувашского танца. С окончанием музыки ведущий говорит: «Надень тухью!» Каждый стоящий в кругу участник старается первым взять тухью, надеть на голову и исполнить сольный танец. Остальные хлопают ему. Правило игры. Играющие должны действовать только после сигнала «Надень тухью!»

В приложении даны различные считалки, жеребьевки, загадки, пословицы и поговорки. Помимо текстового наполнения в книге много разных иллюстраций, помогающих ребенку лучше понять правила игры.

Игры и развлечения предназначены для их использования в работе с детьми дошкольного и школьного возраста.