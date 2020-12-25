Погасить задолженность и внести текущие платежи можно в каждом почтовом отделении, а также у почтальонов, не выходя из дома.

За 11 месяцев этого года жители Чувашии оплатили на почте 6,2 млн счетов-квитанций. В пятерку самых востребованных входят платежи за коммунальные услуги, вывоз мусора, услуги связи, капремонт многоквартирных домов и оплата налогов.

Многим плательщикам, находящимся на самоизоляции, оплачивать коммунальные услуги помогали почтальоны. В этом случае прием всех платежей осуществляется с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) и ничем не отличается от совершения операции в почтовом отделении. С ноября по декабрь таким образом было совершено около 654 тысячи платежей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Рекордная цифра была зафиксирована в апреле: в период режима нерабочих дней количество платежей на дому через почтальонов выросло на 50% к прошлому году.

«Мы напоминаем клиентам, что сейчас самое время погасить задолженность по всем видам платежей без начисления пени, до конца года остались считанные дни. Почта России предлагает населению несколько вариантов, нужно только выбрать наиболее удобный. Можно заранее записаться в отделение, прийти к назначенному времени к конкретному операционному окну и провести платеж. Можно пригласить на дом почтальона и оплатить услуги по квитанции через мобильный терминал», – рассказывает директор УФПС Чувашской Республики Максим Ладилов.

Кроме коммунальных услуг, через почтальона можно расплатиться за товары первой необходимости, которые он доставляет на дом, оформить подписку на периодические издания и финансовую защиту.

Найти ближайшее отделение связи и узнать режим его работы можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.

По материалам АО «Почта России»