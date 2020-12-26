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Новости » Подсолнечное масло и сахар подешевели

10:11 26 декабря 2020 г.

 

Подсолнечное масло и сахар подешевели

В Чувашской Республике продолжается снижение цен подсолнечное масло и сахар.

По данным мониторинга цен, проводимого администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, все сетевые магазины, не дожидаясь 21 декабря, уже снизили розничные цены на сахар-песок и масло подсолнечное до рекомендуемого уровня, а ряд сетей еще ниже.

Так, самый дешевый сахар-песок в Чебоксарах можно купить по цене 44 рубля 95 копеек за килограмм, а масло подсолнечное – за 88 рублей 66 копеек за литр. Это даже дешевле, чем установлено федеральным соглашением: в целях стабилизации цен на указанные продукты Минпромторг России и Минсельхоз России заключили соглашения с товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями об установлении предельных цен на сахар-песок для производителей – 36 рублей за килограмм (НДС), для розницы – 46 рублей за килограмм, на масло подсолнечное: для производителей – 95 рублей за килограмм, для розницы – 110 рублей за килограмм, договоренность будет действовать с 21 декабря текущего года до конца 1 квартала 2021 года.

При этом покупателям надо знать, что ценовая заморозка касается только тех ретейлеров, которые присоединились к соглашению. В несетевом магазине цены могут отличаться. Реестр хозяйствующих субъектов, присоединившихся к соглашению, размещен на сайте Минпромторга России.



 Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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