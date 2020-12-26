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Новости » Качество транспортного обслуживания населения повысится

10:10 26 декабря 2020 г.

 

Качество транспортного обслуживания населения повысится

Проект Комплексной программы модернизации пассажирского транспорта городской агломерации Чебоксары обсуждали 25 декабря в Доме Правительства на совещании по вопросу модернизации оптимальной маршрутной сети.

Суть проекта – предоставление перевозчикам права приобретения автобусов, троллейбусов со скидкой 60% от их стоимости. Механизм реализации – лизинг на основе конкурсного отбора.

После принятия программы Минтранс Чувашии подготовит заявку по ее включению в виде отдельного федерального проекта в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» со сроком реализации в 2021–2023 годах.

В комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях входит и обновление подвижного состава, и оптимизация маршрутных сетей. Разрабатывает программу, определяет ее объемы и источники финансирования Минтранс Чувашии совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

«Цель программы – повышение качества транспортного обслуживания населения городских агломераций. Для повышения качества транспортного обслуживания в городских агломерациях должны быть обеспечены: оптимальная маршрутная сеть, транспортная доступность; доступные цены за проезд, удобные способы оплаты; современные, комфортные транспортные средства; безопасная и надежная инфраструктура», —  заключил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.



 Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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