25 декабря на заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики Глава Чувашии Олег Николаев выступил с инвестиционным посланием к предпринимательскому сообществу и органам власти.

В своем выступлении он подвел итоги уходящего года и напомнил о принятых мерах по улучшению инвестиционного климата в регионе.

«В этом году в условиях коронавируса мы, реагируя на вызовы, которые возникали, ставили перед собой задачу – как минимум не ухудшить условия ведения бизнеса. А в связи с принятыми на федеральном уровне решениями нам даже удавалось их существенно улучшить», – сказал руководитель региона.

В условиях пандемии в республике различными формами поддержки воспользовались более 28 тысяч хозяйствующих субъектов, в основном – малый и средний бизнес. Предпринимателям предоставили отсрочки по налогам и аренде, выделяли субсидии и льготные кредиты.

Республика поддержала инвесторов, которые реализуют проекты в рамках новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0). Для них были установлены льготные условия налогообложения. Кроме того, Правительство Чувашии расширило возможности применения инвестиционного налогового вычета, который распространили на обособленные подразделения организаций, вкладывающих инвестиции на территории республики.

По инициативе Главы Чувашии в этом году началось трансформация институтов развития и инфраструктуры поддержки МСП. Эта работа будет завершена в январе, после чего организации будут работать по принципу единого института инвестиционного развития.

Олег Николаев также анонсировал обновление инвестиционного портала Чувашской Республики и создание инвестиционных паспортов в муниципалитетах, которые будут учитывать особенности и специфику каждой территории.

«За этот год мы заметно продвинулись вперед, очень много сделали, при этом оперативно реагировали на вызовы, которые возникали. Но то, что сделано – это только платформа, фундамент. Оттолкнувшись от него, четко и тесно взаимодействуя между собой, мы будем реализовать масштабные задачи, которые для себя обозначили. Прошу всех слаженно работать, чтобы добиться намеченных целей», – заключил Глава республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов озвучил основные итоги реализации в 2020 году индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики (ИПСЭР). Он также проинформировал, что с будущего года в рамках программы будет доступно субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных ранее.

На заседании обсудили вопросы социально-экономического развития города Новочебоксарска в рамках пятилетней Комплексной программы.

Как сообщил глава администрации г. Новочебоксарска Павел Семенов, планы по социально-экономическому развитию города Новочебоксарска включают в себя 42 инфраструктурных и 14 инвестиционных проектов. «Они охватывают практически все сферы от жилищно-коммунального хозяйства до экологии. Все они соответствуют национальным целям развития, определенным главой государства в текущем году», – отметил сити-менеджер.

В рамках реализации ИПСЭР в г. Новочебоксарске планируется создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Олег Николаев напомнил, что данный вопрос поднимался на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в ходе его посещения Чувашской Республики. «Мы получили поддержку с его стороны, но при этом обращаю внимание, что мы взяли на себя обязательства по обеспечению нужного количества резидентов, чтобы эта территория была создана не впустую», – сказал он.

Сформированный в рамках создания ТОСЭР в г. Новочебоксарск инвестиционный портфель предполагает привлечение в экономику более 12 млрд рублей. На сегодня есть договоренность с 18 потенциальными резидентами, которыми планируют создать 21 новое производство по видам экономической деятельности, не связанным с деятельностью градообразующего предприятия ПАО «Химпром».

«На мой взгляд, мы не должны на этом успокаиваться. Очевидно, что потенциал города намного больше. И это связано с тем, что город находится недалеко от Чебоксар и важнейших транспортных магистралей. Здесь и наука, и компетенции, и люди – все есть. Мы должны добиться принятия соответствующего решения по ТОСЭР», – подытожил Глава республики.

Председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал слова руководителя региона. Он отметил, что накануне с рабочим визитом посетил город-спутник, встретился с руководителями предприятий.

«Мы договорились создать «Совет директоров», который будет сообща вырабатывать комплексные подходы совместной работы, в том числе для решения социальных вопросов города», – сообщил он.

В заседании приняли участие руководители крупных предприятий Новочебоксарска, которые рассказали о планах по реализации новых инвестиционных проектов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики