25 декабря в Доме Правительства состоялось награждение участников конкурсов «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике» 2020 года.

Победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» стала Олеся Ефремова, заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

Оргкомитет конкурса высоко оценил ее проектную работу по оптимизации механизма реализации мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования посредством цифровизации и повышения эффективности работы госслужащих при взаимодействии с аграриями.

В номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района (городского округа)» победила начальник управления муниципального контроля администрации города Чебоксары Ольга Тумаланова.

Лучшим муниципальным служащим городского (сельского) поселения признана главный специалист-эксперт администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Елена Зайкова.

Глава республики Олег Николаев поздравил участников конкурса и подчеркнул, что подобные мероприятия имеют важное значения для тиражирования лучших практик и наработанных подходов на государственной гражданской службе, к которой предъявляются особые требования. «Служение людям требует самоотдачи, глубоких знаний в разных сферах», - уточнил он.

Олег Николаев также сообщил о подписании указа о дополнительных мерах по развитию кадрового потенциала Чувашской Республики, в соответствии с которым создан Совет экспертов в области оценки управленческих компетенций при Главе Чувашской Республики.

«На этой площадке мы объединяем усилия органов государственной власти региона, ведущих предприятий, кадровых служб, чтобы вырабатывать формы развития кадровой работы, формулировать рекомендации для руководства республики, дальше это реализовывать, применять и отрабатывать инструменты оценки сотрудников в разных сферах. Затем через конкурсы отбирать заинтересованных работников. Главное – чтобы у людей горели глаза, необходимые компетенции можно нарастить за счет учебы, повышения квалификации, - подчеркнул Олег Николаев. - Это должно помочь сформировать мощный резерв кадров на должности государственной службы».

Отдельным распоряжением Главы региона утвержден состав Совета экспертов. Туда вошли специалисты организаций с опытом работы в сфере оценки персонала.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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