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Новости » В Красноармейском районе стартовала акция «Шоколад - детям»

15:18 25 декабря 2020 г.

В канун Нового года Красноармейское местное отделение партии «Единая Россия» и Красноармейское райпо Чувашпотребсоюза по доброй традиции проводят совместную акцию «Шоколад – детям». Благотворительная акция пройдет с 25 по 30 декабря 2020 года.

Акция — это возможность приобрести в магазине шоколад и сделать добро тем детям, которые вдвойне нуждаются в нашем тепле, внимании и заботе.

Во всех магазинах Красноармейского райпо установлены специальные контейнеры для сбора сладостей. Глава администрации Красноармейского района, Секретарь Местного отделения Александр Кузнецов, глава Красноармейского района –председатель Собрания депутатов Валерий Петров подключились к благотворительной акции. Помимо депутатов Собрания депутатов Красноармейского района, членов Местного политического совета, конечно, подключаются к этой акции активно и сами продавцы, работники Райпо и покупатели. Собранные сладости раздадут сиротам, детям из многодетных семей и инвалидам.

Присоединяйтесь!!!

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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