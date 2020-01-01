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Новости » В 2020 году в Чувашии на формирование комфортной городской среды направили 366 млн рублей

12:57 25 декабря 2020 г.

25 декабря Глава Чувашской Республики Олег Николаев провел заседание Межведомственной комиссии по реализации в Чувашской Республике регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В Чувашии в 1,5 раза перевыполнен план по благоустройству. Вместо запланированных 25-ти, благоустроены 37 общественных пространств, а также 6 дворовых территорий. Всего на формирование комфортной городской среды было направлено 366 млн рублей», – проинформировал  министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

Он напомнил, по итогам прошлого года Чувашская Республика заняла первое место в ПФО  по индексу качества городской среды.

Участники заседания ознакомились с отчетами по реализации проектов благоустройства в городах Ядрин, Алатырь и Канаш.  

В будущем году республиканские власти планируют благоустроить еще 22 общественные территории. «Необходимо общественное обсуждение таких проектов. Это позволит выявлять потребности людей и минимизировать ошибки», – обратил внимание Глава Чувашии.  

Олег Николаев рекомендовал задействовать возможности разных программ благоустройства для реализации комплексных проектов, а также использовать имеющиеся наработки для  разработки типовых решений в целях последующей экономии.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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