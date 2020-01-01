Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов принял участие в акции «Елка желаний»

Акция «Елка желаний» ежегодно проходит в преддверии Нового года в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной».

Она помогает исполнить самые сокровенные мечты детей из многодетных семей, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья и страдающих серьёзными заболеваниями.

Сегодня, 24 декабря 2020 года, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов присоединился к благотворительной акции. Он снял с новогодней ёлки, размещённой в универмаге Красноармейского РАЙПО по адресу: село Красноармейское, ул. Ленина д.21, открытку с пожеланием 13-летнего Владимирова Данила, мечтающего о игрушке для сестренки.

Подарок уже ждет своего хозяина, в ближайшее время Александр Николаевич его лично вручит ребенку.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района