Новости » Вышла в свет книга-альбом Геннадия Козлова «Родные мотивы»

На днях в Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга-альбом «Родные мотивы. Геннадий Козлов. Живопись». В издание заслуженного художника Чувашии Геннадия Козлова включены живописные произведения, созданные в последнее десятилетие. Редактор – Валерий Алексеев. Тираж – 1000 экземпляров.

Г.В. Козлов родился 16 июля 1962 года в деревне Подлесное Янтиковского района Чувашской АССР. Седьмой ребенок в семье тракториста Василия Григорьевича и колхозницы Натальи Михайловны рос любознательным и активным. Желание изобразить увиденное пробудилось в нем с ранних лет. Первый учитель рисования сумел раскрыть деревенскому мальчишке прекрасный мир изобразительного искусства. Геннадий Васильевич окончил Янтиковскую среднюю школу, художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Он учился под руководством известных чувашских художников-педагогов Р.В. Федорова, Н.В. Овчинникова, М.Ф. Харитонова. С 1992 года началась его педагогическая работа на родном факультете.

Как отмечает научный сотрудник Чувашского государственного художественного музея Мария Готлиб, в жизни Геннадия Козлова существуют два мира, в определенной степени противопоставленных друг другу:

«Первый мир – городской. В последние три десятилетия художник живет в Чебоксарах, занимает должность директора музея, преподает на художественно-графическом факультете… Здесь для него довольно трудным, а подчас и невозможным, бывает проявление личного. Несмотря на годы, проведенные в городе, он остается для художника пространством чужим, рациональным, упрощенным и плотноматериальным. И главной возможностью сохранить тождественность самому себе, слышать свой внутренний голос становится общение с объектом сакральным, наделенным в понимании художника особой силой и энергетикой – с Волгой».

Не случайно целый раздел в книге посвящен этой реке. Второй мир в жизни художника – мир деревенский:

«И это сакральное пространство, иная реальность, вне религии, где особенно остро чувствуются силы природы. Здесь он не директор и педагог, а маленький мальчик, седьмой ребенок в семье, который только начинает открывать мир и видит его как чудо», – подчёркивает Мария Готлиб.

Большое место в творчестве Геннадия Васильевича занимают родительский дом, яблоневый сад и баня, поле, лес. Мосты в его живописи служат пространством перехода между мирами.

От названий картин художника веет теплом, искренней верой в лучшее, трепетной нежностью и радостью: «Зима на родимой сторонушке», «Весенний закатный луч отогревает отцовскую яблоню», «Весенний день пробуждает в человеке желание творить добро и любовь», «Заснеженный мир успокаивает, просыпается тихая грусть…», «Порывы свежего ветра» и др.

Книга-альбом Г.В. Козлова станет отличным подарком для ценителей искусства.

По материалам Чувашского книжного издательства