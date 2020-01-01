Новости » Михаил Анисимов исполнил новогоднюю мечту 11-летнего Кости

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнились желания еще трех маленьких жителей Чувашии. 24 декабря в Чувашском государственном театре оперы и балета подарки ребятам вручили руководители региональных Минкультуры, Минэкономразвития и Мининформполитики.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов исполнил желание 11-летнего Константина Иванова из г. Чебоксары. В подарок мальчик получил современный планшет последней модели.

Костя ходит в подготовительный класс Чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1. Мама мальчика, Анна Петровна, надеется, что планшет поможет ему наладить коммуникацию с внешним миром и научиться разговаривать. «Есть специальная программа для обучения. Благодаря ей Костя сможет найти нужную картинку, показать, объяснить. И в школу можно будет взять с собой, использовать на занятиях – это будет удобно», – рассказала она.

Анна Петровна рассказала, что несмотря на проблемы со здоровьем, Константин проявляет творческие способности. Очень любит ходить в театр, слушать классическую музыку, танцевать. И сегодня, после общения с министром и журналистами, мама с Костей отправились на музыкальную сказку «Царевна-лягушка», который показывали в Чувашском государственном театре оперы и балета.

«Новый год – это время, когда исполняются все самые заветные желания. Мы рады, что помогли маленькому Константину воплотить в жизнь его мечту. Уверены, что планшет поможет ему познать мир в новых красках», - прокомментировал Михаил Анисимов.

«Елка желаний» реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В рамках акции воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в канун Нового года могут получить подарки, о которых мечтают.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики