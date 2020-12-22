Заседание Совета по реализации государственной политики в области издания социально значимой литературы прошло 22 декабря под председательством руководителя Мининформполитики Чувашии Михаила Анисимова.

В ходе встречи представители министерств и ведомств, организаций образования и культуры, общественности обсудили исполнение тематического плана социально значимой литературы уходящего года и план на следующий.

Подводя итоги уходящего года, врио генерального директора АО «Чувашское книжное издательство» Татьяна Журавлева рассказала, что в текущем году издательством выпущено 102 названия книг общим тиражом около 145 тысяч экземпляров. Из них государственную поддержку получили 53 издания.

В числе наиболее значимых реализованных проектов издательства – книга-альбом «Чувашия древняя и вечно молодая», изданная к 100-летию Чувашской автономии. На днях памятное издание было переведено на чувашский и английский языки. Теперь с основными вехами и событиями, оказавшими значительную роль в формировании Чувашской Республики, можно ознакомиться на чувашском и английском языках. На книжных полках новинка появится под названиями «Чăваш çĕршывĕ: ватă та вăл, ĕмĕр çамрăк та» и «Chuvashia ancient and modern forever».

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне увидело свет красочное издание, уникальное по своему построению и содержанию, - «День Победы приближали как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны», а также сборники рассказов и очерков «Легендарный рейд», «Так победили», справочник «Военно-мемориальные объекты и воинские захоронения в Чувашской Республике» в 2-х томах.

Бестселлеры Чувашского книжного издательства не только пользуются большим спросом среди читателей, но и удостоены высоких наград среди профессионалов. Так, книга «Удивительные животные Чувашии» получила диплом на всероссийском конкурсе «Малая Родина». Увидевшие свет в 2020 году книги «И дивный видится узор… Роль чувашского орнамента в изобразительном искусстве» и «Богатырские сказки» получили диплом лауреата конкурса «Лучшее региональное издание». И буквально на днях издание «Библейские рассказы. Библи калавӗсем» заняло второе место в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» XV конкурса «Просвещение через книгу».

Обсуждая план издания на следующий год, министр Михаил Анисимов отметил, что в рамках разработанной в 2020 году подпрограммы «Cохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», впервые со следующего года в библиотеки республики начнет поступать литература на национальном языке. «Книги на чувашском языке будут направляться в библиотеки, поэтому со следующего года мы планируем ежегодно наращивать долю книг на чувашском языке и двуязычные издания. Это поможет нам сохранить культуру родного языка».

В 2021 году планируется издать 52 названия книг, их них 18 на чувашскому языке, 19 на русском и чувашском языках и 15 на русском языке.

В список новинок следующего года включены два ключевых издания, посвященных 65-летию балерины Надежды Павловой и к году празднования трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В последней будут размещены воспоминания тружеников тыла, приведены схемы, карты рубежей и архивные фотографии.