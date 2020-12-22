Книга «Максим Михайлов: «Настоящий русский бас», изданная в серии «Замечательные люди Чувашии» в 2019 году, стала дипломантом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». Авторы издания – Михаил Кондратьев и Евгения Андрейко.

Издание состоит из двух частей: в первой читатель знакомится с жизнью певца, вторая часть включает музыковедческий анализ творческой деятельности Максима Дормидонтовича Михайлова.

Книга богата фотодокументами, а также кадрами из кинофильмов. Эксклюзивность этого издания заключается в том, что данная книга является первым описанием жизненного и творческого пути знаменитого певца и артиста, оно основано на документах и воспоминаниях.

Всего в 2020 году на премию претендовали 202 книги и 57 музейных проектов. География проекта охватила более 30 российских регионов и страны СНГ.

Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» является открытым творческим конкурсом. Учредители — Союз писателей России и АО «Талион». Проект призван поддержать интерес наших соотечественников к истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным проектам и литературным произведениям, посвященным героям нашей истории и их деяниям во славу Отечества.

Помимо девяти победителей в каждом из двух направлений — литературном и музейном — награждаются книги и проекты, которые не вошли в число лауреатов, однако представляют значительный интерес и являются весомым вкладом в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях.