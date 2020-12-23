Новости » Состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района

23 декабря 2020 года под председательством главы администрации Красноармейского района Александра Кузнецова прошло еженедельное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района.
Руководитель оперативного штаба Александр Кузнецов отметил, что на территории Красноармейского района ежедневно формируются мобильные группы, в состав которых входят ответственные должностные лица администрации района, представители полиции и главы сельских поселений.
Мобильными группами проводятся обследования общественного транспорта, предприятий сферы потребительского рынка, общеобразовательных учреждений, объектов общепита.
Красноармейский район Чувашской Республики.