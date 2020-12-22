22 декабря в Чебоксарах состоялась встреча Главы Чувашии Олега Николаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Мигахаланде Дураге Ламаванса.

«Взаимоотношения между нашими странами последовательно развиваются, мы это видим по динамике официальных визитов и цифрам торгово-экономического сотрудничества. Это позволяет говорить о том, что новые возможности для развития сотрудничества следует искать как раз в таких регионах, как Чувашская Республика», – обратил внимание руководитель региона.

Стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних связей в торгово-экономической и гуманитарной сфере.

По мнению ланкийской стороны, одним из способов может стать диверсификация экспортной корзины. Сейчас основа зарубежных поставок – чай и текстиль. При этом Шри-Ланка готова экспортировать фрукты, морепродукты, ювелирные изделия, продукцию легкой промышленности.

В Чувашии иностранную делегацию заинтересовали продукция предприятий химической индустрии, машиностроения, электротехнического кластера, местные наработки в сфере медицины и образования.

«Нас интересует развитие сотрудничества не только со столицей, но и с регионами», – подчеркнул господин Мигахаланде Дураге Ламаванса.

Добавим, у ланкийской делегации в Чувашии обширная программа. Сегодня гости посетили ООО «Техмашхолдинг», ООО «Четра». В дальнейших планах – встречи с представителями Минсельхоза, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, посещение других производственных площадок, а также медицинских организаций. Гости пробудут в республике до 24 декабря.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики