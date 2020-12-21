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Новости » Вопросы обеспечения жильем детей-сирот обсудили на Координационном совещании по обеспечению правопорядка

08:31 23 декабря 2020 г.

 

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот обсудили на Координационном совещании по обеспечению правопорядка

22 декабря в Доме Правительства состоялось заседание Координационного совещания при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике. 

Обсуждалось исполнение судебных решений имущественного и неимущественного характера, должниками по которым выступают органы государственной власти и органы местного самоуправления Чувашской Республики.

Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии Денис Борисов затронул тему выполнения органами власти обязательств по сносу домов в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013-2017 годы».

Кроме того, была поднята проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Мы должны зафиксировать, что проблема имеется, и она осознана на уровне Правительства и Президента Российской Федерации. Даны соответствующие поручения попытаться решить эту проблему в течение ближайших 5 лет совместно с Российской Федерации», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев. Он поручил принять соответствующие меры, чтобы люди могли получить квартиры в обозначенный срок.

Глава республики также предложил Минстрою Чувашии помимо предоставления квартир в собственность рассмотреть вариант предоставления в распоряжение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, квартир социального найма. Тема развития арендного жилья в республике ранее уже поднималась на еженедельном совещании в Доме Правительства.

На заседании также был утвержден регламент Координационного совещания при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике в новой редакции, подведены итоги деятельности в текущем году, а также намечен план работы на 2021 год.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 

 

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