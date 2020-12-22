22 декабря Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание рабочей группы по разработке и реализации региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Чувашской Республике.

Проект региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Чувашской Республике» рассчитан до 2030 года.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова рассказала, что документ содержит 12 целевых показателей и достаточно обширный комплекс мероприятий для их достижения.

«Предусматривается увеличение к 2030 году доли социального контракта в адресной государственной социальной помощи гражданам с 13,3% до 34,2%; рост располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы работников организаций», - уточнила министр.

Олег Николаев, призвал в рамках программы ставить еще более амбициозные задачи и выполнять их.

На заседании также был представлен комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Он подразумевает создание новых рабочих мест в рамках реализации 92 инвестиционных проектов, легализацию трудовых отношений и снижение неформальной занятости, а также активную политику занятости населения.

По словам руководителя Минтруда Чувашии, на региональном рынке труда сейчас востребованы специалисты в сфере обрабатывающих производств, устойчивым спросом пользуются строительные профессии. Лидирующее место занимают вакансии, не требующие специальной профессиональной подготовки (подсобные рабочие, уборщицы, охранники и т.д.).

Алена Елизарова также рассказала, что практика Чувашии по реализации социального контракта отмечена Минтрудом России и Советом Федерации как одна из успешных среди регионов, которые участвовали в этом пилотном проекте.

Социальная помощь малоимущим гражданам на основании соцконтракта оказывается с 2020 года и предусматривает помощь гражданам при трудоустройстве, профессиональном обучении и организации предпринимательской деятельности. По данным Минтруда Чувашии, с начала года в регионе заключено более 4900 социальных контрактов на общую сумму 351 млн рублей.

Олег Николаев подчеркнул, что социальный контракт является одним из действенных инструментов обеспечения адресной поддержки и возможности пролонгации форм поддержки малого и среднего предпринимательства. «Через социальный контракт мы даем человеку не просто доходы, а «удочку» для получения доходов, дальше помогаем ему «управлять удочкой» через инструменты поддержки. Такой подход более правильный. Таким образом, формируем класс людей, способных генерировать услуги и продукты, получать доходы», - уточнил он.

Для граждан, желающих открыть собственное дело, в республиканском бизнес-инкубаторе проводят обучающие семинары, оказывают консультационную поддержку и помощь в разработке бизнес-планов. В следующем году появится центр опережающей профессиональной подготовки, повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров для отраслей экономики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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