|
№
|
Муниципальный район, город Чувашской Республики
|
Катки, ледовые арены
|
Лыжные базы, трассы
|
График работы
|
Наличие проката коньков, лыж
|
1
|
Алатырский район
8(83531) 22-5-63
|
|
Лыжная база ДЮСШ Алатырского района. Трассы: 400 м, 1 км, 2 км, 3 км. Алатырский район, с. Атрать, ул. Пролетарская, 27
|
Понедельник- суббота
10:00 – 15:00
Воскресенье - выходной
|
Есть
|
Каток на водоеме п. Первомайский
|
|
Ежедневно
|
Нет
|
Каток на водоеме с. Атрать
|
Каток на водоеме с. Чуварлеи
|
Каток на водоеме п. Алтышево
|
Каток на водоеме п. Киря
|
2
|
Аликовский район
8(83535) 22-0-75
|
Хоккейная коробка в с. Аликово
|
Стадион «ДЮСШ «Хелхем»
|
Ежедневно
|
Бесплатно
|
Каток на водоеме в с. Аликово
|
|
Каток на водоеме в д. Качалово
|
|
Каток на водоеме в д. Смородино
|
|
Хоккейная коробка в с. Аликово
|
|
3
|
Батыревский район
8(83532) 50-3-56
|
с. Батырево
|
|
Ежедневно
8:00 – 20:00
|
Есть
|
Шыгырданское с/п
|
д. Полевые Бикшики, Бикшикское с/п
|
Ежедневно
8:00 – 20:00
|
Нет
|
Тойсинское с/п
|
д. Малое Батырево, Туруновское с/п
|
Новоахпердинское с/п
|
|
Норваш-Шигалинское с/п
|
Татарско-Сугутское с/п
|
Сугутское с/п
|
Кзыл-Чишминское с/п
|
Балабаш-Баишевское с/п
|
Тарханское с/п
|
Первомайское с/п
|
4
|
Вурнарский район
8(83537) 25-3-38
|
Крытый искусственный ледовый тренировочный каток «Кристалл», п. Вурнары, ул. Ленина, 8 а
|
|
Ежедневно
18:00 – 19:30
массовое катание
|
Есть
|
Хоккейная коробка, п. Вурнары, стадион «Химик»
|
|
Свободное посещение
|
Нет
|
|
Лыжная база, п. Вурнары, ул. Ветеринарная
|
Вторник - пятница
16:00 – 19:00
Суббота, воскресенье
10:00 - 18:00
|
Есть
|
Лыжная база п. Вурнары, стадион «Химик»
|
Ежедневно
|
Нет
|
Лыжная трасса, п. Вурнары, ул. Пионерская, 9
|
5
|
Ибресинский район
8(83538) 21-5-77
|
Хоккейная площадка, Ибресинская СОШ №1, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, 4
|
Лыжная трасса, п. Ибреси, ул. Илларионова, 2а, стадион «Спартак»
|
Ежедневно
8:00 – 22:00
|
Нет
|
Хоккейная площадка, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, 35
|
Лыжная трасса, п. Ибреси, ул. Энгельса, Парк культуры и отдыха
|
Хоккейная площадка, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15
|
Лыжная трасса, с. Новое Чурашево
|
Хоккейная площадка, Хормалинская СОШ, Ибресинский район, с. Хормалы, ул. Школьная, 1
|
Лыжная трасса, с. Климово
|
6
|
Канашский район
8(83533) 22-4-99
|
Площадка для катания на коньках, ДОЛ «Космонавт» им. А.Г. Николаева
|
Освященная лыжная трасса, ДОЛ «Космонавт» им. А.Г. Николаева
|
Ежедневно
9:00 – 20:00
|
Есть
|
|
д. Хучель
|
9:00 – 17:00
|
Нет
|
д. Караклы
|
Ежедневно
10:00 – 17:00
|
д. Большие Бикшихи
|
д. Вутабоси
|
д. Кармамеи
|
д. Малые Бикшихи
|
д. Новые Шальтямы
|
д. Атнашево
|
7
|
Козловский район
8(83534) 22-5-65
|
Каток, Централизованная клубная система Козловский район, г. Козловка, ул. Карла Маркса, 9
|
|
Ежедневно
17:00 – 22:00
|
Нет
|
Ледовая площадка, ДЮСШ-ФОК «Атал», г. Козловка, ул. Лобачевского, 41
|
|
Ежедневно
08:00 – 21:00
|
Каток, Еметкинская ООШ, д. Еметкино, ул. 50 лет Победы, 3а
|
|
Ежедневно
08:00 – 22:00
|
8
|
Комсомольский район
8(83539) 5-24-57
|
ФСК «Кетне», с. Комсомольское, ул. 40 лет Победы, 2
|
с. Комсомольское, ул. Мира (ООО «Резерв»)
|
Ежедневно
|
Нет
|
д. Асаново
|
|
Каток, Урмаевская СОШ, с. Урмаево, ул.Школьная, 3
|
Каток Токаевская СОШ, с. Токаево, ул. Зеленая
|
Каток, Нюргечинская СОШ, д. Нюргечи, ул. Пушкина, 46
|
Каток, Полевояушская ООШ, д. Альбус-Сюрбеево
|
д. Полевые Инели
|
9
|
Красноармейский район
8(83530) 22-4-48
|
с. Убеево, ул. Сапожникова, 12
|
Лесополоса, с. Красноармейское
|
Ежедневно
08:00 – 21:00
|
Нет
|
с. Красноармейское, ул. Ленина, 74 а
|
|
10
|
Красночетайский район
8(83551) 21-1-52
|
Спортплощадка, с. Красные Четаи, ФСК «Хастар»
|
с. Красные Четаи, лыжная трасса ФСК «Хастар»
|
Ежедневно
08:00 – 20:00
|
Есть
|
Спортплощадка, с. Красные Четаи,
Красночетайская СОШ
|
с. Красные Четаи, лыжная трасса, Красночетайская СОШ
|
Нет
|
с. Красные Четаи,
пруд около церкви
|
с. Красные Четаи, освещенная лыжная трасса в парке культуры и отдыха
|
Ежедневно
|
Нет
|
д. Атнары, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Атнарская СОШ
|
д. Питерикно, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Питеркинская СОШ
|
д. Акчикассы, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Шолинская ООШ
|
д. Большие Атмени, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Большеатменская СОШ
|
д. Мижеркассы, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Мижеркассинская ООШ
|
д. Санкино, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Верхнеаккозинская ООШ
|
д. Новые Атаи, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Хозанкинская ООШ
|
с. Пандиково, естественный пруд
|
Лыжная трасса, Новоатайская СОШ
|
11
|
Мариинско –Посадский район
8(83542) 2-13-03
|
ДЮСШ «ФСК Мариинский», г. Мариинский Посад, 91 «в»
|
|
Ежедневно
с 9.00 до 21.00
|
Есть
|
12
|
Моргаушский район
8(83541) 63-4-65
|
с. Моргауши
|
с. Моргауши
|
Ежедневно
08:00 – 21:00
|
Нет
|
с. Акрамово
|
д. Калайкасы
|
д. Сыбайкасы
|
д. Москакасы
|
с. Юнга
|
|
д. Калмыково
|
13
|
Порецкий район
8(83543) 21-5-63
|
Хоккейная коробка, ФСК «Дельфин», с. Порецкое, пер. Школьный, 6
|
|
Вторник - среда
13:00 - 20:00
Суббота – воскресенье
12:00 – 18:00
|
Есть
|
|
Лыжная трасса, Напольновская СОШ, с. Напольное, ул. Ленина, 19в
|
Ежедневно
С 8:00 – 17:00
|
Нет
|
14
|
Урмарский район
8(83544) 23-1-38
|
п. Урмары, ул. Молодежная, д. 1
|
п. Урмары, ул. Мира, 6
|
Ежедневно
|
Нет
|
д. Арабоси, ул. Школьная, д. 16
|
Ковалинская ООШ, д. Ковали, ул. Б. Капитоновых, 5
|
с. Мусирмы, ул. Гагарина, д. 35
|
Кудеснерская ООШ, д. Кудеснеры, ул. Школьная, 1
|
д. Шихабылово, ул. Зеленая, д. 52
|
Староурмарская лесопосадка
|
|
ДОЛ «Романтика», д. Большое Яниково
|
Большеяниковская СОШ, д. Большое Яниково, ул. К.Маркса, 98
|
МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А. Афанасьева», д. Кульгеши,
ул. Школьная, д. 1
|
МБОУ «Староурмарская СОШ»,
д. Старые Урмары, ул. Школьная, 4
|
Шигалинская ООШ, с. Шигали, ул. Центральная, 7
|
Мусирминская СОШ, с. Мусирмы, ул. Гагарина, 35
|
Синекинчерская ООШ им. М.Н. Юхмы, д. Сине Кинчеры, ул. Школьная, 6
|
Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова, п. Урмары, пер. Школьный, 3
|
Челкасинская ООШ, д. Челкасы, ул. К. Маркса, 56
|
Чубаевская ООШ, д. Чубаево, ул. Школьная, 2
|
Шихабыловская ООШ, д. Шихабылово, ул. Зеленая, 52
|
Шоркистринская СОШ, с. Шоркистры, ул. Центральная, 56
|
15
|
Цивильский район
8(83545) 21-3-29
|
ФСК «Асамат», г. Цивильск, ул. Первомайская, 72
|
ФСК «Асамат», г. Цивильск, ул. Первомайская, 72
|
Ежедневно
12:00 – 22:00
|
Есть
|
Хоккейная коробка, Цивильская СОШ №1
|
|
Ежедневно
08:30 – 17:00
|
Нет
|
«Александровский парк», г. Цивильск
|
|
Ежедневно
08:30 – 22:00
|
Стадион «Урожай», с. Чурачки
|
КСК п. Опытный, Придорожная, 7
|
п. Конар
|
|
Чурачикская СОШ
|
Ежедневно
8:30 – 21:00
|
Конарская СОШ
|
Тувсинская СОШ
|
Первомайская СОШ
|
16
|
Чебоксарский район
8(83540) 24-7-40
|
ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап», Чебоксарский район, ст. «Олимпийский», п. Кугеси, ул. Советская, 25
|
ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап» Чебоксарского района, ст. «Олимпийский», п. Кугеси, ул. Советская, 25
|
Ежедневно
08:00 – 22:00
|
Есть
|
Янышская СОШ, д. Яныши, ул. Новая, 20
|
МБОУ «Янышская СОШ», д. Яныши, ул. Новая, 20
|
Нет
|
С-Лапсарская ООШ, д. Сятракасы, ул. Школьная, 9А
|
МБОУ «С-Лапсарская ООШ», д. Сятракасы, ул. Школьная, 9А
|
Синьял-Покровская СОШ, д. Пархикасы, ул. Молодежная, 2, корп. 1
|
МБОУ «Анат-Кинярская СОШ», д. Малый Сундырь, ул. Становая, 9 А
|
Вурман - Сюктерское с/п, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, 4
|
|
Атлашевское с/п, с. Новое Атлашево, ул. Парковая, 5
|
Шинерпосенское с/п, д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, 10
|
17
|
Шемуршинский район
8(83546) 23-2-26
|
Хоккейная площадка, ДЮСШ «Туслах», с. Шемурша, ул. Космовского, 13
|
Хоккейная площадка, ДЮСШ «Туслах»,
с. Шемурша, ул. Космовского, 13
|
Понедельник - суббота 09:00 – 21:00
Воскресенье
09:00 – 18:00
|
Нет
|
Хоккейная площадка, д. Карабай Шемурша
|
Лыжная трасса, с. Шемурша, Красный Бор
|
Хоккейная площадка, д. Большое Буяново
|
Лыжная трасса, с. Шемурша, Ипподром
|
Каток, д. Бичурга-Баишево
|
Лыжная трасса, д. Карабай Шемурша
|
|
Лыжная трасса, с. Трёхбалтаево
|
18
|
Шумерлинский район
8(83536) 20-6-29
|
Спортивная школа им. В.Н. Ярды, д. Торханы, ул. Октябрьская, 5
|
|
Вторник – четверг
15:00 – 21:00
Суббота, воскресенье 13:00- 21:00
|
Есть
|
19
|
Ядринский район
8(83547) 22-0-70
|
Хоккейная коробка, Балдаевская СОШ, ул. Школьная, 18 А
|
Лыжная трасса «Балдаевская СОШ», ул. Школьная 18 А
|
Ежедневно
|
Нет
|
Хоккейная коробка, д. Персиланы ул. Шоссейная, 14
|
Лыжная трасса, «СОШ №2», г. Ядрин
|
Хоккейная площадка, с.Николаевское, ул. Ленина, 1Б
|
Лыжная трасса, Пионерская поляна, г. Ядрин
|
Хоккейная площадка, с. Советское
|
|
Хоккейная коробка, с. Юваново
|
Хоккейная коробка, г. Ядрин ул. Первомайская, 24
|
Хоккейная коробка, ФСК "Присурье", г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, 2
|
|
Ежедневно
14:00 – 20:00
|
Есть
|
20
|
Яльчикский район
8(83549) 25-5-91
|
Хоккейная коробка, с. Яльчики
|
Лыжная трасса, с. Яльчики
|
Ежедневно
|
Нет
|
Хоккейная коробка, с. Большие Яльчики
|
Лыжная трасса, с. Большие Яльчики
|
Хоккейная коробка, с. Лащ-Таяба
|
Лыжная трасса, с. Лащ-Таяба
|
Хоккейная коробка, с. Байдеряково
|
Лыжная трасса, с. Байдеряково
|
Хоккейная коробка, с. Новое Байбатырево
|
Лыжная трасса, с. Новое Байбатырево
|
Хоккейная коробка, д. Кошки-Куликеево
|
Лыжная трасса, д. Кошки-Куликеево
|
Хоккейная коробка, с. Новое Тинчурино
|
Лыжная трасса, с. Новые Шимкусы
|
Хоккейная коробка, д. Сабанчино
|
Лыжная трасса, д. Байглычево
|
Хоккейная коробка, д. Яманчурино
|
Лыжная трасса, д. Кильдюшево
|
|
Лыжная трасса, д. Шемалаково
|
Лыжная трасса, с. Большая Таяба
|
21
|
Янтиковский район
8(83548) 21-4-98
|
Хоккейная коробка-каток, с.Янтиково, пр.Ленина, 22Б
|
Лыжная трасса, с.Янтиково, ул. Чапаева, 20
|
Ежедневно
|
Нет
|
Хоккейная коробка-каток, д.Иваново, ул.Школьная, 1
|
Лыжная трасса, д. Беляево, ул. Ленинградская, 60
|
Хоккейная коробка-каток, с. Чутеево, ул. Лесная, 39
|
|
Хоккейная коробка-каток, пер. 1-й Школьный, 17
|
22
|
г. Алатырь
8(83531) 20-6-85
|
Стадион «Спутник», ул. 3 Интернационала
|
Лыжная трасса, стадион «Спутник», ул. 3 Интернационала
|
Ежедневно
09:00 – 21:00
|
Есть
|
Стадион «Труд», ул. Гончарова, 51
|
|
ДОЛ «Янтарный» с.Чуварлей
|
Лыжная трасса, ДОЛ «Янтарный» с.Чуварлей
|
Ежедневно
|
Нет
|
|
Лыжная трасса, Липовый овраг в микрорайоне «Западный»
|
Лыжная трасса, Духовая роща в микрорайоне «Западный»
|
23
|
г. Канаш
8(83533) 23-6-78
|
Городской парк культуры и отдыха
ул. 30-лет Победы
|
|
Ежедневно
10:00 – 20:00
|
Есть
|
СШ «Локомотив», ул. Карла Маркса, 9 а
|
Ежедневно
08:00 – 20:00
|
Есть
|
Многофункциональная спортивная площадка с бортами, ул. Машиностроителей
|
Городской парк культуры и отдыха, ул. 30-лет Победы
|
Ежедневно
|
Нет
|
Многофункциональная спортивная площадка с бортами, ул. Восточный мкр.
|
ДЮСШ им. В.П. Воронкова, ул. Комсомольская, 38
|
|
Канашский лесхоз
|
24
|
г. Чебоксары
8(8352) 23-50-96
|
Каток для массового катания, ул. Коллективная, 3
|
|
Ежедневно
08:00 – 20:00
|
Нет
|
Крытый каток г. Чебоксары, ул. Гагарина 40
|
|
Вторник
11:45 – 13:00
|
Есть
|
Уличная коробка, ул. Гагарина 40
|
|
Ежедневно
07:00 – 23:00
|
Есть
|
ул. Ленинградкая, 34 стадион «Энергия»
|
|
Понедельник - суббота 8.00 - 18.00
Воскресенье - выходной
|
Есть
|
Уличная коробка, ул. Афанасьева, 9
|
|
Ежедневно
|
Есть
|
Уличная коробка, ул. Б.Хмельницкого,111
|
Уличная коробка, ул. Николаева, 32/34
|
Уличная коробка, ул. Ивана Франко, 16
|
Уличная коробка на пересечении 9-ой Южной ул. и 7-ой Южной ул.
|
Уличная коробка, ул. Николаева, 46/1
|
Уличная коробка, ул. Гузовского, 21
|
Уличная коробка, пр. Мира, 23
|
Уличная коробка, ул. М. Павлова, 20
|
Уличная коробка, ул. Соляное, 14,16
|
Уличная коробка, ул. Эгерский б-р, 33
|
Уличная коробка, Ленинский р-н (ул. Хевешская, 27, 29, 31а, 31, 33)
|
Уличная коробка (пр. Тракторостроителей 67, 67/1,77, Гастелло 1/72, 19, 23)
|
Уличная коробка (ул. Университетская, 2, ул.Лебедева, 1)
|
Уличная коробка, ул. Пролетарская, 27
|
Уличная коробка, Дорисс парк, пр. Яковлева, 8в
|
|
г. Чебоксары, ул. Совхозная,2 «б»
|
Ежедневно
08:00 – 19:00
|
Есть
|
г. Чебоксары, Бульвар Миттова
|
Ежедневно
08:00 – 17:00
|
Нет
|
25
|
г. Шумерля
8(83536) 20-5-59
|
г. Шумерля, ул. Ленина, 15 А
|
|
Ежедневно
10:00 – 20:00
|
Есть.
|
|
г. Шумерля, п. Палан
|
Ежедневно
10:00 – 18:00
|
Нет
|
г. Шумерля, ул. Комсомольская, 5
|
Есть
|
26
|
г. Новочебоксарск
8(8352) 73-81-26
|
Центральный стадион им. А. Г. Николаева, г.Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 12А
|
|
Понедельник – четверг, Суббота – воскресенье
11:00 -22:00
Пятница
11:00 – 16:00,
18:00 – 22:00
|
Есть
|
СШОР № 4, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1 а
|
Массовые катания
Суббота,
воскресенье
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
В праздничные дни дополнительное время
|
Есть
|
Ельниковская роща, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 46
|
Понедельник - пятница 14:00 – 22:00
Суббота, воскресенье 10:00 – 22:00
|
Есть
|
|
Ельниковская роща, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 46
|
Понедельник, вторник - выходной;
Среда - воскресенье 09:00 – 17:00
выдача лыж прекращается за 1 час до закрытия пункта проката
|
Есть