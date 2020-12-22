Для любителя физической культуры и спорта в любое время года найдутся развлечения на свежем воздухе. Коньки, лыжи и катание на ватрушках – только небольшая часть зимней программы. Большое количество интересных игр и занятий позволяет расширить досуг малышей и взрослых в выходные и праздничные дни.

Для всех жителей нашей республики Минспорт Чувашии собрал список действующих катков, хоккейных коробок и лыжных трасс в каждом муниципалитете.