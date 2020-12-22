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Новости » Активный зимний отдых: список действующих катков, хоккейных коробок и лыжных трасс

15:36 22 декабря 2020 г.

 

Активный зимний отдых: список действующих катков, хоккейных коробок и лыжных трасс

Для любителя физической культуры и спорта в любое время года найдутся развлечения на свежем воздухе. Коньки, лыжи и катание на ватрушках – только небольшая часть зимней программы. Большое количество интересных игр и занятий позволяет расширить досуг малышей и взрослых в выходные и праздничные дни.

Для всех жителей нашей республики Минспорт Чувашии собрал список действующих катков, хоккейных коробок и лыжных трасс в каждом муниципалитете.

Муниципальный район, город Чувашской Республики

Катки, ледовые арены

Лыжные базы, трассы

График работы

Наличие проката коньков, лыж

1

Алатырский район

8(83531) 22-5-63

 

Лыжная база ДЮСШ Алатырского района. Трассы: 400 м, 1 км, 2 км, 3 км. Алатырский район, с. Атрать, ул. Пролетарская, 27

Понедельник- суббота

10:00 – 15:00

Воскресенье - выходной

Есть

Каток на водоеме п. Первомайский

 

Ежедневно

Нет

Каток на водоеме с. Атрать

Каток на водоеме с. Чуварлеи

Каток на водоеме п. Алтышево

Каток на водоеме п. Киря

2

Аликовский район

8(83535) 22-0-75

Хоккейная коробка в с. Аликово

Стадион «ДЮСШ «Хелхем»

Ежедневно

Бесплатно

Каток на водоеме в с. Аликово

 

Каток на водоеме в д. Качалово

 

Каток на водоеме в д. Смородино

 

Хоккейная коробка в с. Аликово

 

3

Батыревский район

8(83532) 50-3-56

с. Батырево

 

Ежедневно

8:00 – 20:00

Есть

Шыгырданское с/п

д. Полевые Бикшики, Бикшикское с/п

Ежедневно

8:00 – 20:00

Нет

Тойсинское с/п

д. Малое Батырево, Туруновское с/п

Новоахпердинское с/п

 

Норваш-Шигалинское с/п

Татарско-Сугутское с/п

Сугутское с/п

Кзыл-Чишминское с/п

Балабаш-Баишевское с/п

Тарханское с/п

Первомайское с/п

4

Вурнарский район

8(83537) 25-3-38

Крытый искусственный ледовый тренировочный каток «Кристалл», п. Вурнары, ул. Ленина, 8 а

 

Ежедневно

18:00 – 19:30

массовое катание

Есть

Хоккейная коробка, п. Вурнары, стадион «Химик»

 

Свободное посещение

Нет

 

Лыжная база, п. Вурнары, ул. Ветеринарная

Вторник - пятница

16:00 – 19:00

Суббота, воскресенье

10:00 - 18:00

Есть

Лыжная база п. Вурнары, стадион «Химик»

Ежедневно

Нет

Лыжная трасса, п. Вурнары, ул. Пионерская, 9

5

Ибресинский район

8(83538) 21-5-77

Хоккейная площадка, Ибресинская СОШ №1, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Школьная, 4

Лыжная трасса, п. Ибреси, ул. Илларионова, 2а, стадион «Спартак»

Ежедневно

8:00 – 22:00

Нет

Хоккейная площадка, Ибресинский район, д. Айбечи, ул. Центральная, 35

Лыжная трасса, п. Ибреси, ул. Энгельса, Парк культуры и отдыха

Хоккейная площадка, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15

Лыжная трасса, с. Новое Чурашево

Хоккейная площадка, Хормалинская СОШ, Ибресинский район, с. Хормалы, ул. Школьная, 1

Лыжная трасса, с. Климово

6

Канашский район

8(83533) 22-4-99

Площадка для катания на коньках, ДОЛ «Космонавт» им. А.Г. Николаева

Освященная лыжная трасса, ДОЛ «Космонавт» им. А.Г. Николаева

Ежедневно

9:00 – 20:00

Есть

 

д. Хучель

9:00 – 17:00

Нет

д. Караклы

Ежедневно

10:00 – 17:00

д. Большие Бикшихи

д. Вутабоси

д. Кармамеи

д. Малые Бикшихи

д. Новые Шальтямы

д. Атнашево

7

Козловский район

8(83534) 22-5-65

Каток, Централизованная клубная система Козловский район, г. Козловка, ул. Карла Маркса, 9

 

Ежедневно

17:00 – 22:00

Нет

Ледовая площадка, ДЮСШ-ФОК «Атал», г. Козловка, ул. Лобачевского, 41

 

Ежедневно

08:00 – 21:00

Каток, Еметкинская ООШ, д. Еметкино, ул. 50 лет Победы, 3а

 

Ежедневно

08:00 – 22:00

8

Комсомольский район

8(83539) 5-24-57

ФСК «Кетне», с. Комсомольское, ул. 40 лет Победы, 2

с. Комсомольское, ул. Мира (ООО «Резерв»)

Ежедневно

Нет

д. Асаново

 

Каток, Урмаевская СОШ, с. Урмаево, ул.Школьная, 3

Каток Токаевская СОШ, с. Токаево, ул. Зеленая

Каток, Нюргечинская СОШ, д. Нюргечи, ул. Пушкина, 46

Каток, Полевояушская ООШ, д. Альбус-Сюрбеево

д. Полевые Инели

9

Красноармейский район

8(83530) 22-4-48

с. Убеево, ул. Сапожникова, 12

Лесополоса, с. Красноармейское

Ежедневно

08:00 – 21:00

Нет

с. Красноармейское, ул. Ленина, 74 а

 

10

Красночетайский район

8(83551) 21-1-52

Спортплощадка, с. Красные Четаи, ФСК «Хастар»

с. Красные Четаи, лыжная трасса ФСК «Хастар»

Ежедневно

08:00 – 20:00

Есть

Спортплощадка, с. Красные Четаи,

Красночетайская СОШ

с. Красные Четаи, лыжная трасса, Красночетайская СОШ

Нет

с. Красные Четаи,

пруд около церкви

с. Красные Четаи, освещенная лыжная трасса в парке культуры и отдыха

Ежедневно

Нет

д. Атнары, естественный пруд

Лыжная трасса, Атнарская СОШ

д. Питерикно, естественный пруд

Лыжная трасса, Питеркинская СОШ

д. Акчикассы, естественный пруд

Лыжная трасса, Шолинская ООШ

д. Большие Атмени, естественный пруд

Лыжная трасса, Большеатменская СОШ

д. Мижеркассы, естественный пруд

Лыжная трасса, Мижеркассинская ООШ

д. Санкино, естественный пруд

Лыжная трасса, Верхнеаккозинская ООШ

д. Новые Атаи, естественный пруд

Лыжная трасса, Хозанкинская ООШ

с. Пандиково, естественный пруд

Лыжная трасса, Новоатайская СОШ

11

Мариинско –Посадский район

8(83542) 2-13-03

ДЮСШ «ФСК Мариинский», г. Мариинский Посад, 91 «в»

 

Ежедневно

с 9.00 до 21.00

Есть

12

Моргаушский район

8(83541) 63-4-65

с. Моргауши

с. Моргауши

Ежедневно

08:00 – 21:00

Нет

с. Акрамово

д. Калайкасы

д. Сыбайкасы

д. Москакасы

с. Юнга

 

д. Калмыково

13

Порецкий район

8(83543) 21-5-63

Хоккейная коробка, ФСК «Дельфин», с. Порецкое, пер. Школьный, 6

 

Вторник - среда

13:00 - 20:00

Суббота – воскресенье

12:00 – 18:00

Есть

 

Лыжная трасса, Напольновская СОШ, с. Напольное, ул. Ленина, 19в

Ежедневно

С 8:00 – 17:00

Нет

14

Урмарский район

8(83544) 23-1-38

п. Урмары, ул. Молодежная, д. 1

п. Урмары, ул. Мира, 6

Ежедневно

Нет

д. Арабоси, ул. Школьная, д. 16

Ковалинская ООШ, д. Ковали, ул. Б. Капитоновых, 5

с. Мусирмы, ул. Гагарина, д. 35

Кудеснерская ООШ, д. Кудеснеры, ул. Школьная, 1

д. Шихабылово, ул. Зеленая, д. 52

Староурмарская лесопосадка

 

ДОЛ «Романтика», д. Большое Яниково

Большеяниковская СОШ, д. Большое Яниково, ул. К.Маркса, 98

МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А. Афанасьева», д. Кульгеши,

ул. Школьная, д. 1

МБОУ «Староурмарская СОШ»,

д. Старые Урмары, ул. Школьная, 4

Шигалинская ООШ, с. Шигали, ул. Центральная, 7

Мусирминская СОШ, с. Мусирмы, ул. Гагарина, 35

Синекинчерская ООШ им. М.Н. Юхмы, д. Сине Кинчеры, ул. Школьная, 6

Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова, п. Урмары, пер. Школьный, 3

Челкасинская ООШ, д. Челкасы, ул. К. Маркса, 56

Чубаевская ООШ, д. Чубаево, ул. Школьная, 2

Шихабыловская ООШ, д. Шихабылово, ул. Зеленая, 52

Шоркистринская СОШ, с. Шоркистры, ул. Центральная, 56

15

Цивильский район

8(83545) 21-3-29

ФСК «Асамат», г. Цивильск, ул. Первомайская, 72

ФСК «Асамат», г. Цивильск, ул. Первомайская, 72

Ежедневно

12:00 – 22:00

Есть

Хоккейная коробка, Цивильская СОШ №1

 

Ежедневно

08:30 – 17:00

Нет

«Александровский парк», г. Цивильск

 

Ежедневно

08:30 – 22:00

Стадион «Урожай», с. Чурачки

КСК п. Опытный, Придорожная, 7

п. Конар

 

Чурачикская СОШ

Ежедневно

8:30 – 21:00

Конарская СОШ

Тувсинская СОШ

Первомайская СОШ

16

Чебоксарский район

8(83540) 24-7-40

ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап», Чебоксарский район, ст. «Олимпийский», п. Кугеси, ул. Советская, 25

ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап» Чебоксарского района, ст. «Олимпийский», п. Кугеси, ул. Советская, 25

Ежедневно

08:00 – 22:00

Есть

Янышская СОШ, д. Яныши, ул. Новая, 20

МБОУ «Янышская СОШ», д. Яныши, ул. Новая, 20

Нет

С-Лапсарская ООШ, д. Сятракасы, ул. Школьная, 9А

МБОУ «С-Лапсарская ООШ», д. Сятракасы, ул. Школьная, 9А

Синьял-Покровская СОШ, д. Пархикасы, ул. Молодежная, 2, корп. 1

МБОУ «Анат-Кинярская СОШ», д. Малый Сундырь, ул. Становая, 9 А

Вурман - Сюктерское с/п, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, 4

 

Атлашевское с/п, с. Новое Атлашево, ул. Парковая, 5

Шинерпосенское с/п, д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, 10

17

Шемуршинский район

8(83546) 23-2-26

Хоккейная площадка, ДЮСШ «Туслах», с. Шемурша, ул. Космовского, 13

Хоккейная площадка, ДЮСШ «Туслах»,

с. Шемурша, ул. Космовского, 13

Понедельник - суббота 09:00 – 21:00

Воскресенье

09:00 – 18:00

Нет

Хоккейная площадка, д. Карабай Шемурша

Лыжная трасса, с. Шемурша, Красный Бор

Хоккейная площадка, д. Большое Буяново

Лыжная трасса, с. Шемурша, Ипподром

Каток, д. Бичурга-Баишево

Лыжная трасса, д. Карабай Шемурша

 

Лыжная трасса, с. Трёхбалтаево

18

Шумерлинский район

8(83536) 20-6-29

Спортивная школа им. В.Н. Ярды, д. Торханы, ул. Октябрьская, 5

 

Вторник – четверг

15:00 – 21:00

Суббота, воскресенье 13:00- 21:00

Есть

19

Ядринский район

8(83547) 22-0-70

Хоккейная коробка, Балдаевская СОШ, ул. Школьная, 18 А

Лыжная трасса «Балдаевская СОШ», ул. Школьная 18 А

Ежедневно

Нет

Хоккейная коробка, д. Персиланы ул. Шоссейная, 14

Лыжная трасса, «СОШ №2», г. Ядрин

Хоккейная площадка, с.Николаевское, ул. Ленина, 1Б

Лыжная трасса, Пионерская поляна, г. Ядрин

Хоккейная площадка, с. Советское

 

Хоккейная коробка, с.  Юваново

Хоккейная коробка, г. Ядрин ул. Первомайская, 24

Хоккейная коробка, ФСК "Присурье", г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, 2

 

Ежедневно

14:00 – 20:00

Есть

20

Яльчикский район

8(83549) 25-5-91

Хоккейная коробка, с. Яльчики

Лыжная трасса, с. Яльчики

Ежедневно

Нет

Хоккейная коробка, с. Большие Яльчики

Лыжная трасса, с. Большие Яльчики

Хоккейная коробка, с. Лащ-Таяба

Лыжная трасса, с. Лащ-Таяба

Хоккейная коробка, с. Байдеряково

Лыжная трасса, с. Байдеряково

Хоккейная коробка, с. Новое Байбатырево

Лыжная трасса, с. Новое Байбатырево

Хоккейная коробка, д. Кошки-Куликеево

Лыжная трасса, д. Кошки-Куликеево

Хоккейная коробка, с. Новое Тинчурино

Лыжная трасса, с. Новые Шимкусы

Хоккейная коробка, д. Сабанчино

Лыжная трасса, д. Байглычево

Хоккейная коробка, д. Яманчурино

Лыжная трасса, д. Кильдюшево

 

Лыжная трасса, д. Шемалаково

Лыжная трасса, с. Большая Таяба

21

Янтиковский район

8(83548) 21-4-98

Хоккейная коробка-каток, с.Янтиково, пр.Ленина, 22Б

Лыжная трасса, с.Янтиково, ул. Чапаева, 20

Ежедневно

Нет

Хоккейная коробка-каток, д.Иваново, ул.Школьная, 1

Лыжная трасса, д. Беляево, ул. Ленинградская, 60

Хоккейная коробка-каток, с. Чутеево, ул. Лесная, 39

 

Хоккейная коробка-каток, пер. 1-й Школьный, 17

22

г. Алатырь

8(83531) 20-6-85

Стадион «Спутник», ул. 3 Интернационала

Лыжная трасса, стадион «Спутник», ул. 3 Интернационала

Ежедневно

09:00 – 21:00

Есть

Стадион «Труд», ул. Гончарова, 51

 

ДОЛ «Янтарный» с.Чуварлей

Лыжная трасса, ДОЛ «Янтарный» с.Чуварлей

 

Ежедневно

Нет

 

Лыжная трасса, Липовый овраг в микрорайоне «Западный»

Лыжная трасса, Духовая роща в микрорайоне «Западный»

23

г. Канаш

8(83533) 23-6-78

Городской парк культуры и отдыха

ул. 30-лет Победы

 

Ежедневно

10:00 – 20:00

Есть

СШ «Локомотив», ул. Карла Маркса, 9 а

Ежедневно

08:00 – 20:00

Есть

Многофункциональная спортивная площадка с бортами, ул. Машиностроителей

Городской парк культуры и отдыха, ул. 30-лет Победы

Ежедневно

Нет

Многофункциональная спортивная площадка с бортами, ул. Восточный мкр.

ДЮСШ им. В.П. Воронкова, ул. Комсомольская, 38

 

Канашский лесхоз

24

г. Чебоксары

8(8352) 23-50-96

Каток для массового катания, ул. Коллективная, 3

 

Ежедневно

08:00 – 20:00

Нет

Крытый каток г. Чебоксары, ул. Гагарина 40

 

Вторник

11:45 – 13:00

Есть

Уличная коробка, ул. Гагарина 40

 

Ежедневно

07:00 – 23:00

Есть

ул. Ленинградкая, 34 стадион «Энергия»

 

Понедельник - суббота 8.00 - 18.00

Воскресенье - выходной

Есть

Уличная коробка, ул. Афанасьева, 9

 

Ежедневно

Есть

Уличная коробка, ул. Б.Хмельницкого,111

Уличная коробка, ул. Николаева, 32/34

Уличная коробка, ул. Ивана Франко, 16

Уличная коробка на пересечении 9-ой Южной ул. и 7-ой Южной ул.

Уличная коробка, ул. Николаева, 46/1

Уличная коробка, ул. Гузовского, 21

Уличная коробка, пр. Мира, 23

Уличная коробка, ул. М. Павлова, 20

Уличная коробка, ул. Соляное, 14,16

Уличная коробка, ул. Эгерский б-р, 33

Уличная коробка, Ленинский р-н (ул. Хевешская, 27, 29, 31а, 31, 33)

Уличная коробка (пр. Тракторостроителей 67, 67/1,77, Гастелло 1/72, 19, 23)

Уличная коробка (ул. Университетская, 2, ул.Лебедева, 1)

Уличная коробка, ул. Пролетарская, 27

Уличная коробка, Дорисс парк, пр. Яковлева, 8в

 

г. Чебоксары, ул. Совхозная,2 «б»

Ежедневно

08:00 – 19:00

Есть

г. Чебоксары, Бульвар Миттова

Ежедневно

08:00 – 17:00

Нет

25

г. Шумерля

8(83536) 20-5-59

г. Шумерля, ул. Ленина, 15 А

 

Ежедневно

10:00 – 20:00

Есть.

 

г. Шумерля, п. Палан

Ежедневно

10:00 – 18:00

Нет

г. Шумерля, ул. Комсомольская, 5

Есть

26

г. Новочебоксарск

8(8352) 73-81-26

Центральный стадион им. А. Г. Николаева, г.Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 12А

 

Понедельник – четверг, Суббота – воскресенье

11:00 -22:00

Пятница

11:00 – 16:00,

18:00 – 22:00

Есть

СШОР № 4, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1 а

Массовые катания

Суббота,

воскресенье

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

В праздничные дни дополнительное время

Есть

Ельниковская роща, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 46

Понедельник - пятница 14:00 – 22:00

Суббота, воскресенье 10:00 – 22:00

Есть

 

Ельниковская роща, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 46

Понедельник, вторник - выходной;

Среда - воскресенье 09:00 – 17:00

выдача лыж прекращается за 1 час до закрытия пункта проката

Есть

 



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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