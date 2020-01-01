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Новости » Чувашия вошла в восьмерку регионов с лучшим опытом внедрения Центрального архива медицинских изображений

12:32 22 декабря 2020 г.

Чувашия вошла в число регионов с лучшими показателями по внедрению и развитию Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачёв в своем докладе при обсуждении в онлайн-режиме достижений «цифровой зрелости» отрасли здравоохранения в субъектах Российской Федерации на прошлой неделе.

Наша республика отмечена Минздравом России наравне с Московской, Псковской, Пензенской, Ульяновской областями, республиками Тыва и Татарстан, а также Ненецким автономным округом.

Все медицинские организации Чувашии подключены к ЦАМИ. Долговременный архив диагностических исследований обеспечивает передачу изображений с диагностического оборудования. Изображения для обработки доступны врачам независимо от расположения рабочего места и расстояния медицинской организации. Также ЦАМИ позволяет оценить загруженность радиологического оборудования и кабинетов, отражает статистическую информацию. Единый архив медицинских изображений Чувашии в настоящее время содержит более 1,5 млн результатов исследований.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии

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