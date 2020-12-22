Новости » Фестиваль национальных культур «В семье единой ВМЕСТЕ-ПĔРЛЕ» станет культурным событием года

В рамках фестиваля национальных культур «Единая семья народов России», который начал свой марафон в День народного единства, в Доме Дружбы народов состоялись мероприятия, (в том числе онлайн), направленные на сплочение, укрепление народов, проживающих в нашей республике, их самобытной культуры, традиций и родного языка. Одному из важных праздников нашей страны лидеры НКО Чувашии посвятили онлайн фотовыставку «Мы разные, но мы - ВМЕСТЕ!», музыкально-поэтические видеопоздравления с признанием в любви к Чувашской Республике. Кульминацией одного из главных российских праздников и музыкальным событием уходящего года станет еще один фестиваль «В семье единой «Вместе-Перле!».

Организатор масштабного мероприятия – АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей» Минкультуры Чувашии, Дом Дружбы народов при поддержке Минкультуры Чувашии.

В программе праздника: показ национальных костюмов «Чувашия многоликая»; лучшие выступления самодеятельных творческих коллективов национально-культурных объединений нашей республики; презентация ёлочных украшений НКО Чувашии на языках народов мира «Ёлка. Вместе - Перле!»; видеофильм Доме Дружбы народов и национально-культурных объединениях региона.

Украшением и кульминацией фестиваля «В семье единой «Вместе-Перле!» станет выступление артистов балета мирового уровня, уникальный проект, который представляет историю многонационального государства и жизни её народов «Национальное Шоу России «Кострома». Концерт искусно объединит великолепие России в танце. Уникальный коллектив познакомит жителей и гостей Чувашии с многонациональной историей и культурой нашей страны, конфессиями, создателями разных культур. Профессионально отточенные, с соблюдением традиций и национального стиля номера программы созданы художественным руководителем и главным балетмейстером, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко.

Сказочную реальность «Национальное Шоу России «Кострома» эффектно воплощают на сцене порядка пятидесяти артистов Шоу, применяя виртуозную технику исполнения, великолепное актерское мастерство, десятки сценических перевоплощений с головокружительными акробатическими трюками. Необходимо отметить, что в данном коллективе уникально органичен синтез живых фрагментов русской культуры и современного оформления. Яркие, красочные декорации изготовлены по оригинальным эскизам одного из создателей Костромского камерного театра Бориса Голодницкого, а также лучшими театральными мастерами компании «Возрождение» (г. Санкт-Петербург), работающие с широко известными театрами мира. По эскизам современного московского художника Елены Пиотровской в театральной мастерской «Лена-Лайн» создано более 300 сценических образцов, которые поражают воображение своей самобытностью, верностью народному стилю, оригинальностью и богатством оформления.

Амулеты, национальная обувь, барабаны, бубны-ярары и другие этнические инструменты изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций Чукотского автономного округа, Республик Дагестан, Татарстан, и Тыва.

Музыку к спектаклю написал заслуженный артист РФ, композитор, баянист-самородок Владимир Корнев. Также в программе прозвучат произведения Сергея Капоцинского и Николая Шамшина. Последний аранжировал музыкальный материал к отдельным сценическим постановкам: «Советская Эпоха», «Легенда Севера» и «Ритмы Кавказа». Примечательно, что концертный номер «Легенды Севера» записан на основе оригинального исполнения песен с использованием горлового пения и звукоподражания животным и птицам Олит Тевлянаут. Запись фонограмм произведена Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина. Аранжировку для прославленного и знаменитого оркестра выполнил народный артист РФ Владимир Рябцев.

Дата и время проведения мероприятия – 24 декабря 2020 года в 17.00 часов.

Место проведения – Чебоксары, Эгерский бульвар, д.36, АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей» Минкультуры Чувашии.

Справочная информация по телефонам: 547790, 523664.