В Чувашском книжном издательстве вышла в свет монография «История чувашской литературы XVIII–ХIХ веков». Авторы – известные исследователи: доктор филологических наук В.Г. Родионов, кандидат филологических наук И.Ю. Кириллова, кандидат филологических наук В.В. Никифорова. Художник – В.Н. Гончаров.

В книге рассматривается формирование чувашской литературы в XVIII–ХIХ веках. Этапы становления и развития чувашской художественной словесности исследуются в контексте общественно-политического, религиозно-философского и литературно-эстетического сознания народа, а также в сопоставлении с литературой других народов Поволжья и Приуралья.

Первые переводчики и издатели текстов народных и авторских песен чувашей относили их к произведениям словесности. Они отмечали, что народные песни и переведенные с русского на чувашский язык книги научного и религиозного характера совершенно не относятся к литературе. Под «литературой» понимали творчество только отдельных авторов. К словесности относили фольклорные тексты без индивидуального авторства.

Позже взгляды стали меняться, народную словесность стали тесно связывать с литературой. На рубеже XIX–XX веков начало складываться новое историко-этническое сознание чувашской интеллигенции, которое способствовало появлению ряда работ как по истории самого народа, так и по проблемам развития отдельных сфер его духовной жизнедеятельности. Эти научные сочинения в основном являлись историко-этнографическими, но содержали, как правило, лингвистические и литературоведческие разделы.

В данной монографии учтены теоретические положения современных отечественных литературоведов, которые, несомненно, способствуют наиболее полному изучению этапа становления и развития чувашской письменной культуры от первых письменных памятников до появления первых классиков чувашской художественной литературы в современном ее понимании.

В книгу включены проблемно-обзорные статьи и творческие портреты писателей данного периода. Научная новинка завершает серию монографий о чувашской литературе, фактически является 4-м томом цикла.

Издание адресовано специалистам-филологам, преподавателям словесности и всем, кто интересуется литературой и культурой народов региона.

По материалам Чувашского книжного издательства