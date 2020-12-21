По данным Росстата, на 14 декабря 2020 г. по отношению к 30 ноября 2020 г. из перечня отдельных видов продовольственных товаров, включенных в перечень товаров для ценового мониторинга, в Чувашской Республике понизились средние потребительские цены:

на 3% – на молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (1,6 руб.), к соответствующей дате прошлого года цены сложились ниже на 3% (1,9 руб.);

на 2% – соответственно на сметану (3,1 руб.) и свинину (кроме бескостного мяса) (4,3 руб.);

незначительно (на 1%) – соответственно на соль поваренную пищевую (0,1 руб.), сахар – песок, морковь и вермишель (соответственно на 0,3 руб.), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (0,8 руб.), колбасу вареную (4,5 руб.).

Оставались относительно стабильными: на сыры сычужные твердые и мягкие, муку пшеничную, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу.

Повысились цены: из плодоовощной продукции: в 1,4 раза – на огурцы свежие (39,9 руб.), на 19% – на помидоры свежие (18 руб.), на 7% – на яблоки (5,1 руб.), на 6% – на картофель (1,5 руб.), на 4% – на лук репчатый (0,9 руб.), на 1% – на капусту белокочанную свежую (0,2 руб.). К соответствующей дате прошлого года цены на капусту белокочанную свежую сложились ниже на 4% (0,7 руб.);

на 15% – на яйца куриные (9,5 руб.), что обусловлено сезонным фактором;

на 4% – на масло подсолнечное (4,9 руб.);

на 3% – на масло сливочное (13,5 руб.), к соответствующей дате прошлого года цены сложились ниже на 1% (3,6 руб.);

на 2% – на чай черный байховый (18,2 руб.), рыбу мороженую неразделанную (3,8 руб.), колбасу полукопченую и варено-копченую (8,8 руб.);

незначительно (на 1%) – соответственно на пшено (0,3 руб.), куры охлажденные и мороженые (1,2 руб.), творог жирный (2,5 руб.), говядину (бескостного мяса) (4,3 руб.). К соответствующей дате прошлого года цены на творог жирный сложились ниже на 2% (4,4 руб.), на 6% – на пшено (2,8 руб.).

Рост потребительских цен на продовольственные товары обусловлен ростом цен оптовых поставщиков и производителей.