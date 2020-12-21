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Новости » Как электронные трудовые книжки защитят права трудящихся

11:14 22 декабря 2020 г.

 

Как электронные трудовые книжки защитят права трудящихся

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное заявление о своем выборе формата ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном виде. Напоминаем вам, почему переход на цифровой формат не страшен, а, наоборот, полезен, безопасен и важен.

С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу, используя это новшество. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

 

Не обязанность, а право

Работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью.

«У каждого нашего гражданина возникает право самостоятельно определить, хочет он, чтобы у него продолжала действовать бумажная трудовая книжка, или нет», — подчеркивал Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

 

Заявление

Необходимо будет подать заявление работодателю до 31 декабря 2020 года. Внимание: если вы не подадите заявление, трудовая останется в бумажном виде.

«Если у гражданина не было возможности уведомить работодателя в связи с тем, что он не работал, например, то книжка ему также будет сохранена до того момента, пока он от нее не откажется», — сказал Ярослав Нилов.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

 

Цифровизация

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России — фактически в ПФР будет создан дублер трудовой книжки.

При этом переход не будет резким — это очень важно.

 

Зачем они нужны?

В первую очередь электронные трудовые книжки избавят бизнес, отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников. 

Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

Ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации работник не может подтвердить свой стаж, уйдут в прошлое. 

Работник может получить сведения о трудовой деятельности:

  • у работодателя по последнему месту работы — на бумажном носителе или в форме электронного документа;

  • в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг — на бумажном носителе;

  • в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа; 

  • на Едином портале государственных и муниципальных услуг — в форме электронного документа.



 Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

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