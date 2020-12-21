АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В ближайшие три года на улучшение жилищных условий будет выделено 2,8 млрд рублей

11:13 22 декабря 2020 г.

 

В ближайшие три года на улучшение жилищных условий будет выделено 2,8 млрд рублей

На ближайшие три года на государственную поддержку граждан выделяется около 2,8 млрд рублей, включая льготную ипотеку. Помощь в улучшении жилищных условий должны получить более 3,7 тыс. семей, проживающих в республике. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев сообщил на еженедельной планерке Главы региона.

Финансовые средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан – субсидирование ипотечной ставки, предоставление жилья льготным категориям граждан – ветеранам, детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий.

Министр подчеркнул, что необходимо принять меры по максимальному освоению бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем социальных групп населения, активно включиться в реализацию жилищных программ с начала года. «В течение недели мы разошлем всем муниципалитетам информацию о средствах и показателях на предстоящие три года для того, чтобы качественно организовать работу по закупке жилых помещений», – отметил Александр Героев.



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика