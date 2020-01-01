АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Продовольственный фонд Чувашии готовится к новому сезону полевых работ

09:54 22 декабря 2020 г.

Календарный год только завершается, а в Продовольственном фонде Чувашской Республики полным ходом идет подготовка к новому сезону весенних полевых работ. Здесь идут поставки новых партий минеральных удобрений.

«Основной объем минеральных удобрений приходит к нам железнодорожным транспортом, – поделился генеральный директор Александр Богданов, – это и быстрее, да и цена лучше».

Такой подход выгоден и фермерам, они получают удобрения прямо с завода-изготовителя, без перевалки, полностью исключается поставка фальсификата. Каждая партия удобрений сопровождается сертификатом либо декларацией соответствия с протоколами испытаний. Кроме того, на месте отбираются пробы для лабораторного анализа.

На сегодняшний день Продфонд Чувашии значительно расширил ассортимент минеральных удобрений с учетом мнения и пожеланий сельхозпроизводителей. Это и известково-аммиачная селитра (идеально подходящая для кислых почв), и азофоска NPK 16:16:16, и популярная в последнее время NPK(S) 27:6:6:2.

Кроме минеральных удобрений Продовольственный фонд предлагает животноводческим хозяйствам пищевую соль как в мешках по 50 кг, так и в МКР – по 1 т.

Продовольственный фонд приглашает аграриев республики приобрести минеральные удобрения, не дожидаясь весеннего повышения цен. Телефон отдела продаж (8352) 57-20-65. 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика