Новости » Продовольственный фонд Чувашии готовится к новому сезону полевых работ

Календарный год только завершается, а в Продовольственном фонде Чувашской Республики полным ходом идет подготовка к новому сезону весенних полевых работ. Здесь идут поставки новых партий минеральных удобрений.

«Основной объем минеральных удобрений приходит к нам железнодорожным транспортом, – поделился генеральный директор Александр Богданов, – это и быстрее, да и цена лучше».

Такой подход выгоден и фермерам, они получают удобрения прямо с завода-изготовителя, без перевалки, полностью исключается поставка фальсификата. Каждая партия удобрений сопровождается сертификатом либо декларацией соответствия с протоколами испытаний. Кроме того, на месте отбираются пробы для лабораторного анализа.

На сегодняшний день Продфонд Чувашии значительно расширил ассортимент минеральных удобрений с учетом мнения и пожеланий сельхозпроизводителей. Это и известково-аммиачная селитра (идеально подходящая для кислых почв), и азофоска NPK 16:16:16, и популярная в последнее время NPK(S) 27:6:6:2.

Кроме минеральных удобрений Продовольственный фонд предлагает животноводческим хозяйствам пищевую соль как в мешках по 50 кг, так и в МКР – по 1 т.

Продовольственный фонд приглашает аграриев республики приобрести минеральные удобрения, не дожидаясь весеннего повышения цен. Телефон отдела продаж (8352) 57-20-65.