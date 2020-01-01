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Новости » Алла Салаева подвела итоги работы Министерства образования и молодёжной политики в 2020 году

09:49 22 декабря 2020 г.

21 декабря в СОШ № 65 г. Чебоксары прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы Министерства образования и молодёжной политики в 2020 году.

Алла Салаева рассказала журналистам об основных изменениях, которые произошли в сфере образования за последние 12 месяцев. Среди затронутых тем: строительство новых учебных учреждений, организация горячего питания в школах, внедрение единой площадки для дистанционного обучения, профориентация школьников.

Министр отметила: по поручению Главы республики Олега Николаева в Чувашии началась работа по открытию инженерных классов на базе общеобразовательных школ, синхронизация с Чувашским государственным университетом, предприятиями электротехнического кластера.

«За круглым столом собрались вместе руководители крупнейших предприятий электротехнического кластера, IT-компаний, ректоры  университетов. Выяснили, что сегодня электротехническому кластеру необходимо, чтобы учебные заведения республики выпускали около 400 высококвалифицированных специалистов в год. Мы создадим действующую систему, которая сможет не только отвечать требованиям рынка, но и будет популяризовать среди школьников такие профессии, как, например, релейщик. Со следующего года в 10 школах открываются инженерные классы. Плюс начнется работа по повышению мотивации педагогов. В перспективе у педагогов, которые работают с детьми в инженерных классах, оплата труда должна быть выше, рассматриваем систему грантов за счет предприятий», –  поделилась Алла Салаева.

В завершение пресс-конференции журналистам предложили написать письмо Деду Морозу с пожеланиями для сферы образования республики. Чаще всего журналисты просили здоровья ученикам, терпения и достойной оплаты труда педагогам и побольше живого общения в следующем году.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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