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Новости » В Чувашии завершается реализация мероприятий по проекту «Спорт – норма жизни» на 2020 год

07:56 22 декабря 2020 г.

В 2020 году на реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Чувашской Республике было выделено более 259 млн рублей. Федеральное обеспечение составило свыше 109 млн.

По проекту «Спорт – норма жизни» в текущем году:

-  введен в эксплуатацию Региональный центр по хоккею;

- заменено искусственное покрытие футбольного поля на тренировочном стадионе республиканской Спортивной школы по футболу;

- в Чебоксарское училище олимпийского резерва им. В.Краснова закуплен комплект спортивного оборудования и тренажеры;

- приобретено спортивное и технологическое оборудование для подготовки хоккеистов в республиканскую Спортивную школу олимпийского резерва №4 (Ледовый дворец «Сокол»);

- адресную финансовую поддержку получили восемь организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России;

- в Чебоксарах при Гимназии №1 построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

В настоящее время при муниципальных Центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Вурнарском, Козловском, Мариинско-Посадском, Урмарском и Цивильском районах завершаются работы по обустройству малых спортивных площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

На финишную прямую вышло и строительство 25-метрового плавательного бассейна в селе Аликово. Работы на объекте подрядчики планируют завершить до конца года.

«Несмотря на тяжелую ситуацию, с которой столкнулась наша страна в 2020 году, финансирование проекта «Спорт – норма жизни» было сохранено в полном объеме. На сегодняшний день риски недостижения плановых показателей проекта «Спорт – норма жизни» в Чувашии и неосвоения запланированных финансовых средств отсутствуют», – отмечает министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

В 2021 году реализация нацпроекта «Демография», федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» в Чувашской Республике продолжится.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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