18 декабря Центр экспортной поддержки и ООО «Экспа Софтвар» заключили договор о сотрудничестве, согласно которому у поставщиков появится больше возможностей для продвижения и продаж своих товаров и услуг на весь мир.

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Чебоксарская IT-компания создала собственную электронную платформу – маркетплейс для B2B сектора. И в рамках этой торговой площадки «Экспа Софтвар» организует экспортную витрину для чувашских товаропроизводителей. Благодаря подписанному документу поставщики нашей республики будут абсолютно бесплатно пользоваться этим маркетплейсом.

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Предполагается, что любой производитель региона сможет размещать на платформе информацию о предприятии и свой каталог продукции, которые появятся на портале. Функционал экспортной витрины позволяет:

– получать запросы от закупщиков и распределять их по соответствующим производителям;

– осуществлять поиск товаров по ряду фильтров;

– производить сравнение товаров;

– размещать информацию на разных языках;

– вести переговоры на сайте и многое другое.

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Как отмечает директор ЦЭП Григорий Данилов, таким образом чувашским экспортерам будет оказана помощь в представлении товаров на нескольких иностранных языках на одном сайте, что позволит сократить издержки на содержание собственных сайтов и увеличить продажи.

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Компания «Экспа Софтвар» с 2004 года занимается автоматизацией бизнес-процессов на предприятиях России. Команда программистов вела и ведет разработки для таких корпораций как Webasto, Himalaya International, Electroff, MTU Rolls Roys.