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Новости » В Чувашии запускается электронная экспортная витрина для местных производителей

09:32 21 декабря 2020 г.

 

В Чувашии запускается электронная экспортная витрина для местных производителей

18 декабря Центр экспортной поддержки и ООО «Экспа Софтвар» заключили договор о сотрудничестве, согласно которому у поставщиков появится больше возможностей для продвижения и продаж своих товаров и услуг на весь мир.

Чебоксарская IT-компания создала собственную электронную платформу – маркетплейс для B2B сектора. И в рамках этой торговой площадки «Экспа Софтвар» организует экспортную витрину для чувашских товаропроизводителей. Благодаря подписанному документу поставщики нашей республики будут абсолютно бесплатно пользоваться этим маркетплейсом.

Предполагается, что любой производитель региона сможет размещать на платформе информацию о предприятии и свой каталог продукции, которые появятся на портале. Функционал экспортной витрины позволяет:
– получать запросы от закупщиков и распределять их по соответствующим производителям;
– осуществлять поиск товаров по ряду фильтров;
– производить сравнение товаров;
– размещать информацию на разных языках;
– вести переговоры на сайте и многое другое.

Как отмечает директор ЦЭП Григорий Данилов, таким образом чувашским экспортерам будет оказана помощь в представлении товаров на нескольких иностранных языках на одном сайте, что позволит сократить издержки на содержание собственных сайтов и увеличить продажи.

Компания «Экспа Софтвар» с 2004 года занимается автоматизацией бизнес-процессов на предприятиях России. Команда программистов вела и ведет разработки для таких корпораций как Webasto, Himalaya International, Electroff, MTU Rolls Roys.



 Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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