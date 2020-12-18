18 декабря в Центральной городской больнице началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-ВАК). В числе первых привившихся – медработники, учителя среднеобразовательных школ № 10 и № 24, социальные работники. Всего в этот день вакцинацию прошли 25 человек.

135 доз, выделенных Центральной городской больнице, будут использованы до 30 декабря этого года.

Из поступивших в республику 1142 доз вакцины 42 дозы поступили еще в ноябре. Из первой партии вакцины были привиты медицинские работники в 7 больницах. 1100 доз распределены в 11 больниц для вакцинации медработников, учителей и социальных работников. По мере поступления вакцины в республику перечень категорий лиц, охваченных вакцинацией, будет расширен.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививку делают двукратно, с интервалом 3 недели. Пред прививкой обязателен осмотр врача-терапевта, оформление согласия, заполнение анкеты. После инъекции пациенты находятся под наблюдением врача в течении 30 минут. Дома пациенты должны также вести наблюдение за своим состоянием, поскольку возможны побочные явления в виде кратковременного повышения температуры, появление головных болей, слабости, боли в мышцах и суставах, заложенности носа и першения в горле.