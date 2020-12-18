18 декабря Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочее совещание по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Оргкомитет обсудил ключевые мероприятия и подготовку к ним.

«Уже в этом году была проведена достаточно большая работа. За что огромная благодарность всем, кто в этом участвовал, – сказал в приветственном слове Глава республики. – Самое важное, на мой взгляд, то, что мы вошли в федеральную программу, и уже сейчас идет конкурс на то, чтобы в следующем году в Чувашской Республике появился монумент, посвященный подвигу советского народа».

Подробно о «дорожной карте» по увековечению памяти строителей рубежей рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. В будущем году в республике запланировано проведение научных конференций, открытых уроков, музейных выставок, акций, фестивалей, создание документального фильма, разработка единого информационного портала, создание литературно-художественных, музыкальных произведений, издание книг.

Продолжается работа над эскизом медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Итоги конкурса, объявленного Администрацией Главы Чувашской Республики, будут подведены до конца декабря 2020 года.

На следующей неделе в Минкультуры Чувашии также подведут итоги конкурса на разработку логотипа и брендбука памятного Года. «Мы приняли более 40 заявок. Приняли участие художники и дизайнеры не только из Чувашии, но и творческие коллективы из Москвы, Татарстана, Пензенской области», – рассказала министр.

Кульминацией событий, запланированных на следующий год, должно стать открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который будет создан в Чувашии на территории Козловского района, на трассе М7 близ села Байгулово. Напомним, на разработку его проекта Российским военно-историческим обществом объявлен всероссийский творческий конкурс. Его итоги будут подведены в феврале 2021 года. Сейчас на месте будущего монумента ведутся инженерные изыскания, их завершат в январе.

Мининформполитики Чувашии продолжает работу над созданием единого информационного ресурса, посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В наполнении сайта будут участвовать Государственный исторический архив Чувашской Республики, образовательные учреждения, средства массовой информации. Сайт также будет иметь интерактивный раздел «Герои», в котором информацию о строителях оборонительных рубежей смогут разместить их близкие и родственники.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, важно, чтобы все запланированные мероприятия были интересными, познавательными, а самое главное – оставили след, который напоминал бы жителям и гостям республики о подвиге людей, посвятивших себя делу защиты Отечества.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики