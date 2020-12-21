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Актуально » Чувашия стала лидером по кассовому освоению средств индивидуальной программы развития

09:29 21 декабря 2020 г.

 

Чувашия стала лидером по кассовому освоению средств индивидуальной программы развития

19 декабря Глава Чувашии Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи принял участие в совещании Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова с регионами, для которых были разработаны индивидуальные программы развития, и ответственными федеральными ведомствами-кураторами. 

Напомним, объем финансирования данных программ до 2024 года составит 50 млрд рублей, то есть по одному миллиарду на каждый регион дополнительно в год.

В рамках совещания обсудили итоги освоения средств, выделенных на первый год реализации программ. Отмечено, что на начало декабря в среднем предварительный процент освоения средств составил 72%. При этом Чувашия была названа в числе лидеров по освоению бюджета индивидуальной программы социально-экономического развития: кассовое освоение средств в республике составило все 100%.

«То, что сегодня мы получили достаточно высокую оценку по ходу реализации данной программы, говорит о том, что мы, как и предварительно предполагали, будем претендовать на дополнительные средства, и сделаем все, чтобы их получить. Наша задача простая  – за счет этих мероприятий диверсифицировать экономику, поддержать бизнес и создать благоприятные условия для его деятельности. Таким образом, создать новые рабочие места, повысить доходы граждан и в целом создать конкурентную экономику и, как итог, улучшить качество жизни в республике», – прокомментировал результаты совещания Олег Николаев.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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