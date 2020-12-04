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Новости » Главы администрации районов и городов Чувашии прошли обучение современным компетенциям

09:27 21 декабря 2020 г.

 

Главы администрации районов и городов Чувашии прошли обучение современным компетенциям

В эти выходные на базе ФОЦ «Белые камни» прошли обучающие семинары для глав администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.

Для сити-менеджеров и их заместителей прошли лекции и тренинги по основам командного взаимодействия, выстраиванию коммуникаций в органах власти, развитию лидерских качеств, повышению личной эффективности. 

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, подобный формат обучения позволяет руководителям придти к единому пониманию задач и целей, которые стоят перед республикой. Так называемое горизонтальное общение между участниками позволяет добиться взаимного понимания, а также взаимного обогащения опытом.    

«Всем известно: век живи – век учись. В последнее время скорость изменений стремительна. И в этих ускоряющихся изменениях очень важно, как минимум, одинаково мыслить, уметь очень быстро перестраиваться. Ну, и конечно для этого мы должны друг друга понимать с полуслова», – подчеркнул руководитель региона.

Напомним, проведение обучающих семинаров-совещаний для глав администраций районов и городов, значительная часть которых недавно поменялась, Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал на заседании Высшего экономического совета 4 декабря.

 

 

Красноармейский район Чувашской Республикиa

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