18 декабря текущего года в рамках онлайн мероприятия состоялась торжественная церемония, посвященная подведению итогов республиканского конкурса «Семья года» – 2020. Стало традицией ежегодное проведение Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики республиканского конкурса «Семья года». Цель данного конкурса является пропаганда благополучной семейной жизни, традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, повышение статуса материнства и отцовства, официального брака, уважения к старшим. В ходе проведения мероприятия состоялась видео-конференц-связь с Главой Чувашской Республики О.А. Николаевым и его супругой Н.А. Николаевой. Они поблагодарили финалистов и участников церемонии за активную жизненную позицию, оптимизм, за достойное воспитание детей и сохранение самого главного, что бережет и укрепляет семью, - взаимное уважение и любовь.

Красноармейский район в данном конкурсе достойно представила семья Виталия Владиславовича и Викторины Леонидовны Харисановых. Вместе с главой администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецовым и начальником отдела ЗАГС Е.Л. Павловой они наслаждались онлайн-концертом и церемонией награждения финалистов. В завершении торжества Александр Николаевич вручил супругам свидетельство об участии в республиканском конкурсе «Семья года», поздравил с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, добра, любви и долгой семейной жизни.