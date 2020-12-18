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Новости » Семья Харисановых – участник республиканского конкурса «Семья года- 2020»

09:27 21 декабря 2020 г.

 

Семья Харисановых – участник республиканского конкурса «Семья года- 2020»

18 декабря текущего года в рамках онлайн мероприятия состоялась торжественная церемония, посвященная подведению итогов республиканского конкурса «Семья года» – 2020. Стало традицией ежегодное проведение  Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики   республиканского конкурса «Семья года». Цель данного конкурса является пропаганда благополучной семейной жизни, традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, повышение статуса материнства и отцовства, официального брака, уважения к старшим. В ходе проведения мероприятия состоялась видео-конференц-связь с  Главой Чувашской Республики О.А. Николаевым и его супругой Н.А. Николаевой.  Они  поблагодарили  финалистов и участников церемонии  за активную жизненную позицию, оптимизм, за достойное воспитание детей и сохранение самого главного, что бережет и укрепляет семью, - взаимное уважение и любовь.

Красноармейский район в данном конкурсе достойно представила семья Виталия Владиславовича и Викторины Леонидовны Харисановых. Вместе с главой администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецовым и начальником отдела ЗАГС Е.Л. Павловой они наслаждались онлайн-концертом и церемонией награждения  финалистов. В завершении торжества Александр Николаевич вручил супругам свидетельство об участии в республиканском конкурсе «Семья года», поздравил с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, добра, любви и долгой семейной жизни.

 

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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