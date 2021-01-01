Новости » Общественный совет при Минздраве Чувашии проверит условия работы медработников в районах

Такое решение Общественный совет при Минздраве Чувашии принял на заседании 18 декабря в связи с возросшей нагрузкой на медработников в условиях пандемии.

«Посмотрим, что делается для медработников, какие у них условия работы, кадровое обеспечение, меры социальной поддержки и доступность детских садов для детей медработников», – отметила председатель Общественного совета, заслуженный врач Чувашской Республики Валентина Теллина.

Совет включил этот вопрос в план работы на 2021 год для обсуждения на выездных заседаниях в районных больницах.

В ходе заседания одобрен проект изменений в закон «Об охране здоровья граждан Чувашской Республики». Для приведения в соответствие с федеральным «антитабачным» законом меняется формулировка «потребление табака» на «потребление никотинсодержащей продукции».

Также советом одобрены изменения в программу Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями». Начиная с 2021 года увеличивается целевой показатель «процент выявленных случаев злокачественных новообразований на ранней стадии». Достичь высоких показателей поможет приближение онкологической помощи к жителям республики. В следующем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новочебоксарске откроется третий в республике амбулаторный центр онкологической помощи. В 2022 году запланировано открытие такого центра в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре.