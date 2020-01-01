Новости » В Чувашии прошло чествование трудовых династий

18 декабря в Русском драмтеатре г. Чебоксары прошло чествование трудовых династий региона.

В Чувашии насчитывается более тысячи трудовых династий и стало доброй традицией проводить ежегодные чествования лучших представителей различных профессий. В последние годы в общественном сознании трудовые династии возвращают свою значение, которое им придавалось в прежние времена.

Династия Селивановых-Лебедевых из Новочебоксарска насчитывает 15 членов рода, которые связали свой жизненный путь с химической промышленностью. Общий трудовой стаж династии составляет 422 года. Они являются гордостью градообразующего предприятия своего города.

В рамках мероприятия чествовали как представителей предприятий реального сектора экономики, так и работников социальной сферы. Количество членов династии врачей Васильевых из Козловского района насчитывает 27 человек, а их общий трудовой стаж составляет свыше 900 лет.

В трудовых династиях профессиональные навыки, специфика определённого вида деятельности передаются от родителей детям. Это позволяет от поколения к поколению развивать и углублять профессиональные навыки, оттачивать мастерство. Кроме того, принадлежность к данной социальной группе повышает у ее представителей профессиональную ответственность. В свою очередь наличие и количество трудовых династий считается показателем социальной стабильности на предприятии, характеризуют компании с лучшей стороны в глазах потребителей услуг и продукции. Поэтому в социально ориентированном обществе особенно ценят трудовые династии.