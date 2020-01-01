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Новости » Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев готовятся к этапу Кубка мира по фристайлу

13:11 18 декабря 2020 г.

Воспитанники отделения фристайла Спортивной школы олимпийского резерва № 2, мастера спорта России Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев готовятся к этапу Кубка мира по фристайлу.

Подготовка к предстоящим стартам проходит на тренировочных сборах в Екатеринбурге. Наши земляки совершенствуют свое мастерство в составе национальной команды по слоуп-стайлу и биг-эйру. Сборы, начавшиеся 11 ноября, завершатся 19 декабря.

После возвращения домой подопечные старшего тренера сборной России, нашего земляка Никиты Васильева продолжат усиленную подготовку к предстоящим соревнованиям. В начале нового года, 3 января, ребята отправятся в Австрию, где вступят в борьбу за трофеи этапа Кубка мира по фристайлу.

Желаем спортсменам и их наставнику продуктивно подготовится к ближайшим стартам и показать на них достойные результаты!

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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