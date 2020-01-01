Новости » 21 декабря состоится премьера документальной ленты «Святыни Чувашского края: национальный костюм»

21 декабря в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоится премьера документальной ленты «Святыни Чувашского края: национальный костюм».

Просветительский фильм снят кинокомпанией PR-Завод «Лаптева и партнёры» при поддержке Минкультуры Чувашии и киностудии «Чувашкино».

Картина повествует о чувашском национальном костюме как об уникальном культурном явлении. Раскрывает смысл и значение разнообразных элементов костюма, рассказывающих не только о социальном статусе, достатке и семейном положении их владельца, но и о том, как устроен мир чувашей от самого низа – мира предков, до космоса – мира богов. Все это рассказывают чувашские орнаменты – хранилище генетической памяти народа.

Свои комментарии о чувашском костюме и вышивке дают директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, модельер Игорь Дадиани, директор этнокомплекса «Ясна» Марина Федорова, специалисты фабрики «Паха тĕрĕ», заведующий Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова, заслуженный художник России Мария Симакова.

В фильме использованы фрагменты из книги «Чувашский костюм: от древности до современности», народная чувашская музыка и частушки. Съемки проходили в Чувашии и г.Санкт-Петербург.

Кинопремьера пройдет с участием директора кинокомпании PR-Завод «Лаптева и партнёры» и режиссером фильма Ольгой Лаптевой.

На премьеру могут прийти все желающие. Начало в 14.00 в актовом зале, каб. 119.